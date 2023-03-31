台積電對美晶片補助搖頭！王美花：若有需要將協助溝通

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針對美國晶片法案提出申請補助的條件過於嚴苛，南韓三星以及海力士大感驚愕，並已表態「太超過」，全球晶片代工龍頭台積電於去年底宣布於美國亞利桑那州建廠，力拼2024年量產4奈米、2026年生產3奈米，對於美國的補助要求，董事長劉德音也稱部分限制「無法接受」，並表示會繼續和美國政府溝通，同時也強調，台灣的成功就是美國的成功，不能讓台商的營運受到負面影響。
王美花今日出席活動前，接受媒體聯訪表示，有密集的與要到美國投資的廠商，包括台積電等大廠交換意見，目前美國晶片法的補助辦法會與廠商的投資或者營運成本有直接關係，美方也為此派相關官員到台灣，聽取、搜集業者意見，若有需要，政府後續也會持續協助業者與美方溝通，希望在技術細節上，不要讓業者覺得與其成本規劃有較大的落差。
針對南韓於30日晚間通過「K-Chips」法案，也就是韓版晶片法，王美花說，南韓自去年年初就已提出相關法案，為半導體、電池、疫苗等製造商，提供稅務上的減免政策，經濟部會再去了解相關細節。
眼前美中競逐壓力大，南韓也火速通國晶片法案，王美花提到，各國都有各國國情與不同面向的考慮，台灣的「產業創新條例第10條之2」目前也正在與財政部密集協商相關辦法，協商結束後會把草案公開，一起討論，重點主要是想鼓勵在台灣的研發廠商，能夠有更好的成果，提供他們相關的協助與補助。