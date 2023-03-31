奈良美智展覽4/1起高雄內惟藝術中心登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
文總副會長賴清德副總統特別代表蔡英文總統歡迎奈良美智再次來到台灣，並感謝奈良先生對台灣的深情與支持，將首次的海外駐村計畫獻給台灣，也歡迎他把台灣當作第二個家。賴清德表示，《朦朧潮濕的一天》畫作裡的小女孩張著一雙大大的眼睛卻緊抿著嘴唇，她堅毅的神情彷彿對未來有著充滿光明的期待，五顏六色如同寶石一般的色彩，也像是在鼓勵大家永不放棄任何希望、勇敢邁向未來。
個性低調鮮少出席公開場合的奈良美智，也特別參與了於內惟藝術中心的開展記者會。奈良美智說，2021年經過台灣的三次巡迴展出後，他發現自己的創作能夠帶給人們平和的心情，也逐漸萌生了希望以作品為大眾創造出能夠放鬆之所在的想法，期待能夠持續的創作並以巡迴展覽的方式，讓台灣、亞洲以及國際上有更多觀眾能夠看見他的作品。
高雄市市長陳其邁特別感謝文總、文化部部長史哲與高雄市一起合力推動了此次展覽計畫，他也向此次慷慨支持展覽的民間企業人士致謝，期待《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》從高雄啟程，旅行全台，激盪出正向美好的新火花。
內惟藝術中心《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》展期於2023年4月1日起至8月31日，參觀方式採總量管制，入場不需預約。更多詳情請上官方粉絲專頁「奈良美智特展」或「內惟藝術中心查詢。