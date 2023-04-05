國產見證中科成長！供巨大總部混凝土　流線造型獲建築獎

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國產回憶當時幾乎天天澆築，一天最多達5~6000立方米，瞬間出貨量相當大，整個工期開會多達上百次，為的就是掌握最佳施工品質，也因此贏得客戶信賴。
而近一年亮相的巨大機械全球營運總部，佔地約1.67公頃，分為15層樓的集團總部大樓與3層樓的自行車文化探索館等兩棟建築，國產則是提供6000磅混凝土。
巨大機械全球營運總部建築設計以平實雋永的雕塑為發想，傳遞科技形象的速度與流動感，外觀以充滿動態感的流暢線條及綠建築設計，呼應自行車自然環保的意念，其總部大樓有三面落地窗增加自然採光，並透過樑帶變化及造型設計，提供適當遮陽效果，各樓層還有寬廣陽台可以讓員工走出戶外享受陽光，獨特的設計成為中科最醒目的地標，也榮獲2022年台灣建築獎。
至於三層樓的自行車文化館入口位於二樓，可由戶外大階梯步行抵達，內部空間規劃與動線以流暢的拋物線設計回應建築外觀，寬敞挑高的大廳給人開闊的感覺，偌大的藍色階梯更是必拍的打卡點。全館公共區域、二樓禮品店與三樓咖啡廳、特展區，不用買票都可以免費參觀，特展區則介紹了台灣自行車的歷史與相關配件。
國產指出，其實放眼大台中地區，有不少科技美建築都是由國產供應，如巨大機械總部旁的台積電中科十五廠，榮獲2021優良綠建築獎。還有工具機大廠台中精機，以起家的第一款工具機「牛頭刨床」為發想，轉換為建築設計，該建築設計也榮獲法國巴黎DRIVEN x DESIGN AWARDS設計銀牌獎的肯定。