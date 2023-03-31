總統盃黑客松開跑！王國材率先許願淨零碳排家園

為實現公民有感參與公共議題，交通部於今（31）日發布首支線上競賽宣傳影片宣告開啟「2023總統盃黑客松：公民許願池」，邀請有興趣之民眾針對今（2023）年度主題「零碳轉型‧幸福前行」許下願望，年度主持人路怡珍以簡短5分鐘的說明，敘述總統盃黑客松歷屆成果與未來展望，並介紹公民許願池設計機制，更邀請交通部部長王國材及數位發展部部長唐鳳拋磚引玉，許下心之所願，鼓勵民眾踴躍參與，共同為解決公共議題貢獻心力。
記者黃仁杰／台北報導
今（2023）年總統盃黑客松由總統府指導，行政院、數位發展部及交通部共同籌辦，過去總統盃黑客松從2018年起歷經五屆，共蒐集了632個公民願望；在2022年194個提案中，高達111個提案回應公民許願池的願望，比例高達57.2%，相較往年呈現持續成長。
影片中，唐鳳及王國材擔任先鋒，分別許下願望。王國材表示，希望我們可以持續推動公共運輸、自行車系統、步道系統，降低私人運具使用，經由民眾交通行為的改變，具體減少交通碳排，打造永續幸福環境。
另外，唐鳳則提到，希望透過數據應用、分析及服務，並結合國內外技術，可以協助我們在生活面、產業面、能源面，以及社會面有更智慧化的服務，讓臺灣能更有效率的推動減碳目標。
2023總統盃黑客松公民許願池開放期間自即日起至4月28日，即刻前往至總統盃黑客松官方網站，「2023公民許願池」許下心願，分享心願，還可以參加扭蛋抽獎。