ETC受泰政府肯定　有望輸出全球30多國

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交通部高速公路局副局長彭煥儒表示，很高興疫情解封後泰國再次組團來台考察、交流彼此的經驗。台灣國道ETC轉計程收費已邁入第10年，團隊將過去累積的經驗與技術整合，除了幫助國內智慧交通產業相關業者出海拓展商機，更協助當地改善交通堵塞問題、獲得國際的關注，計程收費上路後，已有超過30個國家、逾80個團隊來台考察，讓台灣國道ETC不僅是政府推動新南向的指標，更是我國七大公共工程輸出團隊中，成果最為豐碩的項目。
泰國智慧運輸協會(ITS Thailand)理事長Sorawit Narupiti分享，台灣國道ETC是很寶貴的技術與案例，除了目前已成熟的前後端營運外，在導入計程收費初期的系統轉換、民眾宣導等等經驗，更是未來泰國智慧交通建設的重要參考，希望能持續與台灣交流，將這些經驗帶回泰國。
2019年遠通電收攜手台灣世曦、研華科技、研揚科技、凌群電腦、華電聯網等多家台灣廠商，共組智慧交通產業國家隊，於眾多國際競爭者間脫穎而出，取得泰國M6及M81兩條新建高速公路收費交控系統建置與輔導維運合約，並於M9先行測試多車道自由流系統。
但在規劃M6及M81高速公路之初，由於泰國政府擔心民眾可能會逃避收費，為符合當地國情，遠拓泰量身訂做，規劃在高速公路上採用多車道自由流門架、下高速公路前仍有柵欄與收票亭進行人工收費的折衷方案，直到M9高速公路多車道自由流收費測試營運成功，泰國政府才一掃先前疑慮，將M6與M81高速公路的收費方案，全面升級為與台灣完全一樣的無柵欄設計。
此成果也引來東南亞各國的關注，東南亞的主要城市因發展迅速，嚴重的交通阻塞、漫長的等待時間、空氣汙染成為城市居民生活日常，印尼雅加達當地居民，甚至自嘲自己是「在車陣中漸漸老去」，各國政府無不希望能找到解決方案，而在國際疫情爆發之後，希望能減少人與人實體接觸的需求，更是在東南亞各國間，推動多車道自由流收費系統的重要誘因，讓台灣智慧交通產業看到拓展國際的商機。