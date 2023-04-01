台灣網民搶先日本觀眾！《獨活女》搭直升機看夜景真爽快
一個人享受生活、一個人做自己想做的事，學會不在乎他人眼光的「獨活」行動！日劇《獨活女子的守則》剛好搭上這波風氣，江口德子劇中飾演的五月女惠，成功打中想做自己卻又害怕他人眼光的女子的心，第一、二季一播出後隨即引發討論；第三季也正式開播，台灣觀眾還能搶先日本觀眾，在網路平台提早追劇。
記者陳雅蘭/綜合報導
「做自己好自在」一直以來都是大家心之所望的目標，《獨活女子的守則》成功演繹「做自己」的核心思想，提供汲汲營營於人群中的女孩們，對平庸生活中的一點指引，沒有想成為特立獨行的人，只想成為跟隨自己內心的普通人，而「獨活女子」五月女惠做到了。
江口德子在《獨活女子的守則》前兩季充分演示「原來這樣也可以！」她可以自己一人吃燒肉、一個人搭直升機看夜景、一個人喝香檳，團體社交生活固然重要，但保有自己的私人時間，不在意外人的眼光，享受自己的生活更重要。
《獨活女子的守則》第三季除了原班人馬再度出演，更有大咖影星助陣，包含川原久和、松金米子、大塚寧寧、釋由美子、宇梶剛士、佐野岳、佐伯大地、前原滉等，大家一同演繹「自在獨活」。
《獨活女子的守則3》3月30日先於日本東京電視台旗下的Paravi影音平台先行播出1至4集，4月26日於當地電視播出5至12集，而「台灣平台」則晚「日本影音平台」半小時播出，觀眾3月31日起，就可在中華電信MOD、HamiVideo收看。