楊子儀遭封殺！「前三立一哥」秦楊疑看不過 曝戲約內幕
男星楊子儀日前爆出遭三立封殺消息，傳出原因是楊子儀客串三立八點檔《天道》，卻因喬不出檔期拍追加戲，讓高層震怒，引起外界熱議，對此，前三立一哥秦楊今（31）日就在臉書發文，曬出「番仔火」照，疑似針對楊子儀事件感嘆：「演藝人員就是一顆棋子。」
記者賴禹妡/台北報導
楊子儀客串三立八點檔《天道》，劇組斥資數百萬拍攝20天重要回憶橋段，之後卻因楊子儀無法繼續拍攝，遭三立中止綜藝、戲劇合作，形同封殺，對此楊子儀經紀人第一時間回應「因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會」。
而製作人徐嘉森也出面緩頰，是因為三立高層認為，楊子儀這場戲演得好，可以加戲，但楊子儀經紀公司以喬不出時間為由婉拒，強調沒有封殺，就是終止合作，認為是溝通上有出入才會讓電視台誤會，希望之後有機會讓雙方和解。
對此，今日前三立一哥秦楊在臉書上貼文，疑似針對此事表示，藝人就是一顆棋子，「你們想控管我們，先了解我們有跟你們簽約嗎？我們是跟經紀公司簽約的，經紀公司要我們去哪裡，我們就要去哪裡，要不然毀約賠償金誰付？不要顛三倒四」，並套一句閩南語俗語「橫柴入灶」（意指不講道理蠻幹），直言：「演藝人員也是有尊嚴，不是任憑你們糟蹋的，加油，棋子，藝人。」