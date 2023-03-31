4月運勢搶先看！12星座「機遇與挑戰」曝光　雙魚運到了

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🟡白羊座
白羊寶寶的4月似乎可以占到一個好的起跑線，不要錯過機會，不要失去動力，不要刻意強迫自己跟上別人的步伐，按照自己的節奏努力前進即可。要想先於他人取得大成果，就需要從一開始就有所作為。當你有實力、有精力、有活力的時候，做事就只想著出人頭地，遇到有點不講理的事情時，就稍微忍一忍。如果你擔心別人怎麼說，你就不會得到結果。堅定地說“我就是這樣”的意志似乎是成功的關鍵。
🟡金牛座
金牛寶寶在四月份的人際運勢很可能會非常好。似乎可以期待美好的邂逅。不限於男女，工作同事、愛好朋友、長期交往的朋友等各種關係都可以期待。最好不要只根據第一印象來決定與對方的關係，而是在拉近距離後判斷這段關係是否有用，再決定要不要深入發展這段關係。即使你的人際運勢不錯，也不代表凡事都能成就一段美好的感情。由於接觸的人多，可能心懷惡意或別有用心的人的會碰上，要留點心眼觀察。
🟡雙子座
雙子寶寶的四月似乎有點不尋常。到目前為止毫不費力地工作的事情可能會遇上絆子。不過也別想得太深，就當是短暫的休息吧!如果你太認真，你可能會發現自己淹沒在尋找答案中。請明白快速遺忘也是向前看的必要條件。在人際關係中，似乎會有一點小麻煩。特別是你可能會被家人拖累。總是以“因為他們是一家人”的觀念去說服自己傾全力幫忙。要知道體貼、仁慈和耐心有時會錯付的。
🟡巨蟹座
4月的巨蟹座似乎什麼阻礙都能以氣勢收拾乾淨，就算落入危急關頭，似乎也能在眨眼之間挽回。無論如何，建議嘗試一下挑戰自己。即使出現困難，或是過去從未做過，或無法想像美好的未來等焦慮，不擔心地向前推進，一定也會有好結果。當然不要被周圍人的意見影響也很重要。尤其不要聽信負面意見。被稱為樂觀可能恰到好處。人際關係出現問題要盡快解決。猶豫不決會帶來陷入困境的窘況，因為這可能最終都是你優柔寡斷所致。
🟡獅子座
獅子座的四月似乎有很多時候，會感到在一直在做的事情上面跌跌撞撞。看起來這將是一個檢討自己的時機。人際運不算好，似乎無意間就會樹敵。因為說話無心過線的層出不窮，比如一句話說多了，不自覺踩到了對方的地雷，所以當你心情不好時，當下立即自我了解去處理心情，才不會口無遮攔。同樣的，在處理其他問題時，重要的是不要讓事情變得更大，而是讓它們保持在好處理的範圍內。另一方面，如果只在意對方的心情，往往會不知所措，所以要謹慎。
🟡處女座
處女寶寶的4月運是好壞，似乎要看你能不能抓住為數不多的機會了。當清楚地看到機會來時，如果你能在那個當下表現出毫不猶豫地行動敏捷性，那麼問題很可能會快速得到解決。如果你變得優柔寡斷或過於擔心他人的反應，你很可能會浪費你的機會。時機成熟時，重要的是不要等待某人的指示或許可就開始行動。另外，身邊的人似乎也有狀態不錯或者運氣不錯的時候。與精神狀態良好或精神狀態良好的人在一起會對你產生積極影響。所以如果你身邊有幸運的人，試著和那個人多加往來，讓關係往好的方向發展。
🟡天秤座
天秤寶寶的四月看起來有點忙碌。而且似乎容易受到突發事件的影響，導致工作上，回應可能會延遲，以致評價可能會降低。即使是你向來得心應手的日常事情，也可能會因為粗心或自滿而發展成麻煩。職場的氣氛和氣勢，自始至終需要天秤寶寶自己扛起來。不要相信別人強硬的說法。還有無論你表現得多麼自信，似乎都有必要保持懷疑，才不會因自滿而失誤，導致你有可能要對事件負責，因此需要採取行動避免發生。
🟡天蠍座
天蠍寶寶的四月進展順利。你的整體運勢不錯，所以無論做什麼都會很順利，不太可能出現什麼大的問題和顧慮。行動和決定可能如你所願。這並不意味著您可以完全排除周圍人的意見和印象。有和好朋友有點矛盾的跡象。看到意見不合，或者因為一個趣味問題發生衝突，你或許覺得沒什麼大不了的，但有可能小事累積成大事。即使整體運氣不錯，還是有可能會有無論做什麼都不順利的狀況發生，要知道稍有疏忽、自滿、習慣造成的馬虎，總是會讓積累的成果一夕崩塌。
🟡射手座
射手寶寶覺得自己可以成為一個領先一步的人，尤其是在比賽和與他人比較方面。良好的決心和快速的決策將帶來好結果。計劃固然重要，但實際行動更重要。部分射手寶寶有一種奇怪自信的一面，所以如果那種傾向完全出來時，那將是會陷入一個糟糕的結局。完成別人交給你的任務時，射手寶寶的目標是完全按照要求進行，而不喜歡突如其來被添加額外的步驟，此時，請停止與人爭論，做好這件事，將是提升評價的最短距離，所以有時即使不喜歡也得忍一忍。
🟡魔羯座
4月對魔羯寶寶來說，是一個容易迷失方向的月份。似乎有很多事情並不順利，因為你不確定自己的想法和行為是否正確，是否應該繼續下去。這也適用於與他人的關係，你可能會經常感到無法很好地溝通而掙扎、苦惱。嘗試重置相對關係是個好主意。做事最好不要往難的方向想，而是想著離目標最簡單最短的距離，然後決定事情。如果想不出答案，可以不必拘泥於此，多方伸出觸手。雖說嘗試掌握一條路是好事，但有時寬泛和淺薄的思考也可能成為人生時機的幸運。工作太努力並不總能帶來結果，請明白有時最好的方法是在遠處等待。
🟡水瓶座
水瓶寶寶的四月很可能充滿矛盾和衝突。無論你是處於帶頭地位，還是站在發表意見的一邊，與他人可能意見分歧難以調和，並常常造成不良氣氛。當計劃進行得不順利的時候，很可能很多時候你會承受精神上的壓力。考慮減輕壓力的方法是個好主意，例如需要有意識地釋放壓力，留出時間什麼都不做。有時運氣平平，也沒有不好。無論水瓶寶寶多麼自信，無論你感覺風向是掌握在自己，你都不需要冒險玩遊戲，除非你非常確定。此外，停止參與他人之間的衝突調停似乎會更好。不然你會受到波及而重創，導致矛頭只會指向你。
🟡雙魚座
雙魚寶寶的四月似乎一直保持著好運。你所做的每一件事似乎都在朝著正確的方向發展，甚至你之前覺得不太自信的事情也會有好的結局。嘗試積極地表達您的想法和感受。最好是行動起來，才不會事過境遷後，才開始反省和後悔，也才不會藏在心裡懊悔。適合站在人前帶隊。成為領導者的機會來臨時，讓自己邁入那個位置。謙虛在這個時候沒有意義。不是說你應該把別人推開，但不抓住眼前的機會是 NG的。人際運勢也會有小幅下滑的時候，所以如果感到對方有敵意的話，還是趕快退避三舍吧!要知道有時退也是前進的一種方式。