奈良美智小時候想當記者！311大地震後進入小社區工作

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奈良美智提到，也許很多藝術家，很早就立志長大後要走上藝術這條路，但自己從小學到高中，從未想過要從事藝術工作，誕生於1959年，現年63歲的他，在小學進入中學時期，剛好發生越戰，首次有國際媒體進入戰爭現場，讓大家看到正在戰亂國家，因此他中學時，夢想成為一名新聞記者、戰地攝影師，想在戰爭最前線，記錄下發生的一切。
他說，雖然當時在美術課、畫畫能力是班上數一數二，「但若問我是否真的喜歡藝術、想當畫家，我認為倒也不一定。」
奈良美智分享，大家也許很難想像，他中學時參加柔道社團、高中時打橄欖球，與大部分藝術家從小就立志長大走向藝術，很不一樣，並自爆高中時，甚至是「不良高中生」，每天都在玩，聽現場演唱、看戲劇、與大十來歲的前輩一起改造咖啡廳，甚至當時交的女友是大學生。
他說，高中校慶時，同學都說他很會畫畫，推舉他創作，正巧當時課業壓力繁重，他就想報考藝術大學，可能會比讀書輕鬆，但在享受大學的自由時，發現同學們都比他厲害很多，突然覺得藝術沒意思，便開始打工、四處去玩，甚至把父母給的學費，拿去各國旅行，當時去了巴基斯坦、阿富汗、歐洲等地，回到日本再報考學費較便宜的公立大學，進入新的藝術大學後，才開始覺得藝術有趣，但卻快畢業了，於是他便前往德國留學、生活，總共待了12年，就是在德國這段期間奠定了自己獨特的風格。
他表示，當時沒想到要以藝術維生，都在打工、在日本料理餐廳洗盤子，希望透過自力更生的方式，鍛鍊自己精神層面的強韌度，測試自己是否真的覺悟要走藝術這條路、自己可以為了藝術做到什麼程度。
他說，畢業後想著是否該多學藝術相關知識或技巧，才到德國留學，但去了德國才意識到，其實成長歷程、童年回憶才是他的創作核心。
他分享其中一段經歷，小時候都用布製的尿布，母親想著他是家裡最小的孩子，未來不會再用到，便把這些尿布都蒐藏起來，有條尿布上的小狗圖案，後來回想，從包尿布後30年期間，創作很多類似形象的小狗，也許就是嬰兒時期留下的記憶，轉化成創作。
另外，他也分享自己對畫作求好心切的心情，他說，自己不想為了賣畫而作畫，因此若做出不滿意的作品，寧願親手抹殺、重畫，直到滿意為止，而所有過程中，要看出「這就是我要的」眼力，並非學校能夠學到的。
2011東日本大震災之後，奈良美智內心的創作慾望隨之瓦解，直到震後一年，他才開始重新面對白色畫布、拾起畫筆。
他說，當時發現自己沒辦法用創作為災民做些什麼、感到很無力，因此喪失了創作欲望，後來他想起進入藝術世界之前、高中時與前輩將車庫，改造成搖滾咖啡廳的那場經歷，這才意識到自己不完全由藝術組成，其他東西才是原點。
他說，當時和大哥哥一起改造咖啡廳，全部都是自己手做，吸引了當地學生、受到次文化刺激，這才意識到比起以藝術家身分創作、去世界各地舉辦展覽，進入小型社區工作，才是他創作的真正核心，也是他一直都想做的事情，於是他到福島短期避難所，詢問災民需要什麼，很多人說這場海嘯帶走了許多家庭照片，因此他就決定做照相館，設計衣服讓小朋友穿上，幫他們拍照並送給這些家庭，希望災後能重新開始。
後續他也開始進入小型社區工作，不會以藝術家身分，而是透過不同體驗、藝術研究的角色進入小社區，看看能做些什麼，像他曾在疫情期間，於北海道13家小小店舖，舉辦寫真展，在鞋店、台灣料理店等，展出自己的攝影作品。