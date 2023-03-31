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2023全球最佳醫療照護城市評比　高雄市獲全球第一

▲在疫情期間，高雄市長陳其邁曾至戰情中心及民生、小港醫院慰勉犧牲年節假期、堅守崗位的同仁及醫護人員，感謝他們在疫情期間守住防疫最前線，留守照顧市民的健康。（圖／高市府提供）
▲在疫情期間，高雄市長陳其邁曾至戰情中心及民生、小港醫院慰勉犧牲年節假期、堅守崗位的同仁及醫護人員，感謝他們在疫情期間守住防疫最前線，留守照顧市民的健康。（圖／高市府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

近日國際知名統計網站RankingRoyals發布「最佳醫療照護城市」排行（Cities With The Best Health Care），高雄市與台北市同以86.4分並列全球第一，網站中也說明，高雄醫療體系近年來大幅且迅速擴展，並持續實施改革，確保所有公民獲得所需照顧。

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高市衛生局表示，高雄市醫療機構家數及醫事人員人力資源充裕，現行有醫院86家（醫學中心3家、區域醫院7家、地區醫院76家），診所3010家（西醫診所1659家、牙醫診所849家、中醫診所502家），尚有6家醫院籌備中，預計於近二年內開業，在高雄市的醫療機構執業之醫事人員數達38000人以，不僅提供充分醫療服務，在疫情期間亦密切與醫師公會合作，利用基層診所，為民眾提供更具可近性、親切與熟悉的服務。

高雄市政府指出，在COVID-19疫情期間，高雄市為確保醫療量能無匱乏之虞，許多醫療服務限制與調度，均仰賴與感謝高雄市醫療機構及醫事人員全力配合與協助，市府在2022年1月起，即在基層診所配合醫師評估，免費發放居家快篩試劑，讓不分區域的市民朋友，篩檢與治療都更加便利普及與快速。

衛生局說，在2022年5月開始高雄對於「高風險」感染者採取風險分級對應醫療分級策略，以保障有效醫療量能，提高高風險感染者分級醫療資源的連結、包含口服抗病毒藥處方，降低中重症發生風險，並有效控制死亡風險。

同時為充分調度有效醫療資源，除降載醫院常規處置、分階段調控負壓、專責病床外，為避免群聚感染，加強居家照護個案就醫可近性，擴大通訊診療服務量能，同時建立特殊病患就醫綠色通道，並擴建高雄市應變醫院，以因應未來可能之大量確診病患，並分為四階段視疫情狀況滾動式調整調控專責病床，最高要求醫療機構開至1609床，占床率最高則來到約70%，以確保高雄市確診住院病患能獲得妥善照護。

高雄市政府說，非常感謝疫情期間各辛苦的醫療院所、醫護人員及市府同仁，讓高雄市成為國內健康城市的楷模典範；高市府也將繼續努力，提供不分城鄉的市民朋友更好的醫療照護，落實健康人權，照顧好所有市民健康。

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