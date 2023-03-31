人物／國民黨內備受期待的政治新星　殷瑋任蔣市府發言人

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而在擔任馬英九競選總統連任辦公室發言人時，殷瑋廣上各家電視台的政論節目，當時曾被名嘴陳揮文問及馬英九「愛台12項建設」相關內容時，殷瑋也直言不諱表示「我無法一一列出」，並轉而針對時任民進黨總統候選人蔡英文進行攻訐。當時的節目內容也引發各界譁然，不過時任馬辦執行長金溥聰則為殷瑋緩頰，強調「年輕人最大本錢就是擁有不怕犯錯的冒險精神，我們會提供更大的舞台、更多的機會讓年輕人繼續揮灑表現。」
政論節目上的一時失態，並未影響殷瑋的政治生涯。馬英九在順利連任總統後，殷瑋也出任國民黨發言人兼青年團執行長，後續也曾接任文傳會副主委相關職務，2014年更轉任總統府秘書，並兼任發言人一職。而在總統馬英九卸任後，殷瑋於2017年初轉往澳洲攻讀法律，並取得人權法碩士、法律學博士等學位。畢業後也持續在澳洲當地的公部門及私人企業任職。
與殷瑋熟識的友人形容，殷就是「努力型的天才」，在當時國民黨內「政二代」青年環伺，相較之下殷瑋並無顯赫的政治世家背景，而是真正靠自己的努力與突出的表現，才能爭取到高層的青睞與支持，在當時更可以說是國民黨內相當難得的人才，也是備受國民黨高層期待的政治新星。
而對於培育黨內青年，殷瑋也有多加著墨。一名國民黨年輕世代則表示，過去殷瑋在擔任國民黨青年團執行長及發言人時，也對黨內的年輕一代有所鍛鍊，現任議員徐巧芯、文傳會副主委林家興、桃園市議員凌濤等人，都是由殷瑋所帶出來的年輕世代，「每天凌晨五點半就要看完新聞，六點半就要交新聞輿情分析，雖然當時都覺得很辛苦，但現階段真的就是很重要的養分。」
徐巧芯去年底也曾在臉書撰文聲援殷瑋，不僅直言殷瑋是她的「魔鬼教練」，更直呼「沒有殷瑋，就沒有今天的徐巧芯」，並強調還有非常多像她一樣的人，有的人在幕前，有的人在幕後，因為他的發掘與訓練，都在這條公共事務的上走得更遠。「所以誰說他沒有戰力、沒有戰功呢？」
不過一體兩面，部分國民黨內人士對於殷瑋也有不少的雜音。一名不具名的黨內人士指出，殷瑋當時在國民黨最低潮的時期選擇離開並到澳洲「如果就此離開國民黨，當然不會有人有意見，但重點在於回來的時機點。」該名人士指出，殷瑋並非在蔣萬安競選階段就加入團隊，而是在蔣萬安「就任後」才從澳洲返台任職有給職的市府顧問，現階段又兼任市府發言人，時機點相當耐人尋味。
而對於殷瑋接任號稱「市府化妝師」發言人一職，國民黨及市府方面人士，皆認為殷瑋會是相當不錯的人選。曾任總統府副秘書長的國民黨台北市議員羅智強表示，殷瑋曾擔任總統府發言人，對政府運作、新聞發言皆有足夠經驗，相信他擔任市府發言人會有穩健表現；國民黨議會黨團書記長秦慧珠則直言，相信殷瑋擔任發言人會比市政顧問更合適，不過秦也呼籲殷瑋，應該辭去12職等的有給職顧問，專心擔任發言人一職。