誓為台南「插上藍旗」！陳以信：選鄉參選立委天經地義

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因此。見台南政治板塊出現鬆動之際，藍營期盼趁勝追擊於2024選舉搶下南部立委。本身為台南子弟、不分區立委的陳以信，日前則對外宣布將返回故鄉台南歸仁選立委。他表示，國民黨在台南沒有一席立法委員，會堅持到底努力爭取讓台南能插上第一支國民黨藍旗。
談及從不分區轉戰區域決定，陳以信接受《NOWnews今日新聞》採訪直言，黨中央非常鼓勵、支持他轉選區域；事實上，去年黨中央也曾經思考，是否要他返鄉參選台南市長，但因考量其他緣故，加上謝龍介也願意參選，後來才協調由謝龍介出征，不過當時他心裡，就已經決定要返鄉參選。
陳以信說，這段時間黨中央與地方黨部正不斷了解台南狀況，並非黨中央勸進他選台南，而是要參選哪個選區？他透露包括新營、永康、南關線與南區，都曾有地方議員及重要人士勸進參選。不過，陳以信表示，整個台南都是他的責任區，應努力為他沒參選的選區找出適當人選，盼能打一場集體作戰三對三鬥牛，坐到黨部期望坐一望二、搶三最佳結果。
陳以信更指出，回故鄉參選是本身責任與使命感，「人沒有辦法選擇故鄉，故鄉選擇什麼樣的人，我選擇回故鄉參選是天經地義、理所當然」。至於選情多困難？對手多強勁？這都不是他的主要考量。陳以信強調，他回台南後在故鄉鄉親鼓勵與支持下，將一步一步在故鄉紮根，並爭取更多鄉親、親友與企業支持。
最後，陳以信也表示，台南鄉親對他有所期許，也認為台南政治應被翻轉、改變，更對民進黨長期治理台南30年倒行逆施，感到反感與憤怒。他坦言，感受到鄉親期待，也想順應期許返鄉參選，「其實我的決定很簡單，若我不在故鄉參選才要理由，回故鄉參選則不需任何理由。」