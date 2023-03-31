郭台銘談台灣需重新定位　領導⼈要有運籌帷幄的能⼒

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郭台銘在與哈佛⼤學⽣進⾏交流時，⾸先分享他在1974年創業後的第六年、也就是1980年左右，到波⼠頓找客⼾的⼩故事。他說他在波⼠頓第⼀個客⼾是堪稱台灣之光的「王安電腦」創辦⼈王安博⼠。⾄今印象深刻是，每當他拜訪客户，開⾞趕往機場，在過隧道時，最怕遇上塞⾞。塞⾞，是城市繁榮的象徵，彰顯波⼠頓是⼀個科技、⼈⽂城市，還兼具熱情與溫暖。
郭台銘從不同的⾓度，分享全球⼯業和經濟的改⾰發展，強調台灣未來必須「重新定位」。關鍵密碼在於，如何在下⼀次⼯業⾰命，發揮創新精神，進⾏AI和健康⾰命，認為台灣⼀定得搭上這班列⾞。
郭台銘看到美國始終⿎勵創新，持續發展教育和科技非常有感。他提到，波⼠頓是科技、⼈⽂重鎮，台灣如何起⽽效尤、拉近距離，或將來要⾛向何⽅，⼀直是他思考的問題。
他認為，台灣除了半導體傲視全球之外，優勢還包括電⼦業，不管是做樣品、測試和⼤量⽣產，速度都很快，成本也具有國際競爭⼒。未來，⼀定能與波⼠頓建⽴很好的合作關係。
至於在與學⽣問答過程中，對於全球化議題，郭台銘先⽣坦⾔，現在全世界彼此缺乏信任感，全球貿易分⼯體系，受到「地緣政治」的衝擊；但若能與紐約灣、舊⾦⼭灣、東京灣合作，並開拓中東、印度、東南亞市場，對台灣來說，未嘗不是個契機。
郭台銘還提到，台灣的醫⽣⽔準⾼，台灣的健保體系⼜⼗分健全，健康醫療產業如何提升，還需要進⼀步的政策指引和拓寬合作。他說⽇前在⾺⾥蘭⼤學說台灣領導⼈對產業與⼯業不了解，並不是說不需要法律系，⽽是「徒法不能以⾃⾏」。將來台灣必須重新定位，應該重新思考，台灣需要什麼樣的領導⼈？
郭台銘認為，任何⼀個統籌資源分配的⼈，本⾝就應該具備對⼯業和科技的了解，知道如何分配資源，不能光是靠別⼈告訴他，「台灣需要⼀個很棒的CEO，把台灣當成公司來Run，即使有再多的問題，都可以迎刃⽽解。」
郭台銘表示，過去經營公司，⼒量有限。若想造福更多的⼈，就要把賺進來的錢花出去，做有價值的事。例如，捐贈癌症醫院或買疫苗都是，對他來說，錢只要夠花就好。
現在的他說自己每天依然⼯作16、17個⼩時，但已不再為錢⼯作，⽽是想多為年輕⼈做⼀點事情，並思考如何讓台灣變得更好？這不僅是他的理想、還是他的⽬標。
會後，郭台銘在受訪時提到，台灣未來經濟發展的主軸，要由科技領航，⾄於如何實現，他還需要花時間來思考。他也提到，國⽗孫中⼭先⽣，曾提出建國⽅略和建國⼤綱，同樣地，台灣未來該如何重新定位，⾄關重要。如何把餅做⼤、把科技往上帶，讓年輕⼈未來有希望，不再⾯臨低薪困境，領導⼈必須要有運籌帷幄的能⼒，如果沒有，「⼤家⼿上寶貴的⼀票，就等於浪費了！」