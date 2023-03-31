名家論壇》木夫／侯友宜想選總統不能靠補習

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尤其傳出國民黨打算在談論九二共識時，「不再強調一中各表」，而是直接論述「九二共識就是中華民國」，這壓根讓社會感到不知所云，而侯友宜對此的表態更是讓人覺得到底在講什麼碗糕，他接受採訪時說「咱叫中華民國，台灣是咱的家。」這就是他的九二共識嗎？如何能夠成為可以操作的架構?說不清楚也講不明白，難怪國民黨會對侯友宜的兩岸能力感到緊張。
要清楚知道，擔任台灣的總統，有能力制定明確且具體的兩岸政策是非常重要的，因為台灣的國際地位與兩岸關係都是國家安全和發展的重要議題。一個有能力的總統需要能夠提出具有戰略性的政策，並且能夠有效地推動這些政策的實施，以維護國家的利益和發展。
侯友宜目前對於兩岸政策的表態並不夠明確和具體，再者台灣的總統在維護跟加強台美關係部分也是非常重要的一環，然而侯友宜對於台美關係的認識和態度，也是需要更多觀察和評估的問題之一。
像是侯友宜曾經說台灣不當強國的棋子，他這句話凸顯了他對台美關係的不認識和誤判。台灣與美國是長期以來的重要盟友，彼此之間有著共同的政治價值觀、經貿利益和安全利益，因此在維護區域和平穩定、推動自由貿易、加強軍事防衛等方面都有共同利益。
對於台灣而言，與美國保持緊密的關係不僅能夠提高其在國際社會上的地位和聲望，也有助於加強其國家安全防衛能力和推動經濟發展。至於對美國而言，與台灣保持友好關係可以協助其在亞太地區維持影響力，並且與台灣的經貿合作也有助於美國的經濟發展。
因此，侯友宜的發言不僅缺乏對台灣國際地位和與美國關係的了解，也忽視了台灣和美國之間的共同利益。
總而言之，侯友宜試圖透過補習兩岸議題來為自己爭取總統大位，這是將國家大事視為兒戲，實難交付重任，這也是國民黨目前思考到底要不要徵召侯友宜的最大焦慮。尤其民進黨在去年挫敗後的快速重整以及柯文哲陸續啟動，都一再加大國民黨的壓力，再這樣下去恐怕國民黨會等不及侯友宜了。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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