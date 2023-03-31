名家論壇》謝國安／狒狒事件拉抬了哪位政治人物的聲量

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排名第二的則是總統蔡英文。一方面是宏都拉斯斷交事件，一方面是總統即將啟程訪美國與中美洲友邦，聲量總分也高達106982。因為宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮來到上周排行第五名。總統蔡英文這回出訪時間，跟馬英九訪陸重疊一部分。和中與親美的對決，在台灣如同藍綠兩個板塊，對2024總統大選的影響，是各方觀察重點。
此外一個比較特別的聲量焦點，是台北市國民黨松山信義區立委初選。挑戰的徐巧芯與尋求連任的費鴻泰在初選登記開始就各出奇招，雙方言辭交鋒你來我往，但徐巧芯另外有爆料立委蘇巧慧漏報財產，以及聲援馬英九訪陸，因此聲量排名第九。費鴻泰則是排在18名。徐巧芯聲量是費鴻泰的一倍多。在這個議題上，費鴻泰明顯是被徐巧芯拉著走。在空戰上費鴻泰跟徐巧芯相比較為吃虧，但也顯現徐巧芯挾著空戰能量來勢洶洶，費鴻泰被動接招的難處。
在2024總統選戰話題上，民進黨賴清德排名第三，國民黨侯友宜排名第八，兩人聲量總分都破30000。而民眾黨柯文哲排在第十二名。目前沒有其他自主議題的柯文哲，靠著評論各種事件維持聲量，但總分不到20000分。至於正在訪美的郭董郭台銘，上週聲量依舊慘烈。排在全國排行榜第32名，仍然回不到前段班也就是排行前20名當中。跟對手相比聲量依舊是被遙遙甩開的狀況。可見訪美這個大動作，對拉抬郭董聲量來說目前似乎沒有太大作用。也就是說，台灣民眾對於郭董的相關新聞，漸漸的不是非常關心。這是郭董的重大警訊。聲量對照組是排名第20的立委林靜儀，聲量總分在12628。
擔任言論側翼的砲管級政治人物，國民黨羅智強排名第四，民進黨王定宇排名第十一。特別的是羅智強，他光靠評論與發行程文章，聲量就高達38901分。同樣尋求大安區立委提名的鍾沛君，上週卻連前五十名都沒有。聲量上的輾壓，顯見關注度的區別。對鍾沛君而言，或許應該創造更多自主議題來引發選民關注與討論。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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