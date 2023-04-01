巷仔內／普發六千出包　銀行偷跑背後凸顯更大問題

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王道銀行的偷跑，也讓財政部及其他遵守規定的銀行措手不及。財政部一開始表示，還要查證釐清，就連王道銀行也是說內部釐清中，只有數位發展部第一時間就在臉書發文，系統是同一天提供各位的登記資料，給各金融機構銀行進行入帳交易，有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在3月31日就已收到入帳，多數金融機都是一致4月6日起陸續入帳。
其實，從一開始財政部與數位部的態度就可看出，兩部會協調溝通有問題，財政部還在查證釐清中，數位部卻老神在在透過臉書證實有此事，而王道銀行也在清查後，才坦言未依財金公司規定，提前半日墊付款讓客戶在放假前先拿到錢。
當下記者詢問許多銀行皆表示，會依照財政部宣布的4月6日入帳，也有銀行透露，財金公司有先將登記入帳的客戶資料給各銀行，讓各銀行可以提前作業，財金公司則在3月31日下午3點半前先將各金融機構客戶登記的款項撥付，讓銀行可在連假期間，依據自身規劃，安排入帳時機。沒想到，王道銀行偷跑，打亂政府原先入帳規畫，行政院當日傍晚緊急邀集相關部會開會決議，若銀行作業來得及可以提前入帳，其中8家公股銀行也可提前，最快4月1日就可入帳，郵局因指定入帳客戶逾400萬人，要到4月2日才能提前入帳。
即便王道銀行事後已道歉，坦言未遵守財金公司規範，但仍被質疑金融業是特許行業，經營更是講求誠信及法遵，現在卻可無視政府規定及要求，更導致其他守規矩的銀行為避免被認為效率不彰，在承受客戶壓力下，也被迫跟進，不光是公股行庫，其他民營銀行像台新銀行晚間就緊急在官網公告，4月1日下午5點前入帳完成，國泰世華銀行也說應會在連假期間提前入帳。
雖然讓民眾提前拿到錢，大家都很開心，從這次事件也凸顯金融誠信及法令法遵問題。民進黨立委林楚茵就直接點出：「這是好的宣傳，壞的做法。」她認為王道銀行這麼做不厚道，金融業講求誠信，也追求法遵，不依規定的操作已引發大眾混淆、社會混亂，讓不少民眾以為是詐騙，更把政府「超前部署」的美意轉換成自己行銷的利器，非常不可取，要求財政部、財金公司與金管會要了解此事並儘快釐清。
確實，在普發現金剛要進入最重要的階段，正要準備把6千元交到民眾手中，尤其接下來4月10將開放ATM領現，全台將有15家金融機構共超過2.6萬台貼ATM可配合領取現鈔6千元，接著4月17日開放郵局領現，結果第一關資金匯入帳戶就出包，有銀行搶先偷跑，其他守規矩的銀行被迫趕作業，就怕被客戶抱怨，即便金融機構也是幫政府服務人民，但相關監理機構還是應該徹底了解查明，銀行也應該要記取教訓，避免之後發生類似事件，以維護金融誠信及政府威信。