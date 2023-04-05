讓人幻滅的6男星！優質偶像遭撕外遇　鋼琴王子嫖妓被抓

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2021年12月15日，王力宏在粉專發文證實和與李靚蕾結束8年婚姻，2天後，李靚蕾透過IG、微博揭發王力宏慣性召妓、劈腿、約砲、冷暴力等行徑，以及他被診斷出性成癮、自戀型人格，優質偶像形象全面崩壞，李靚蕾更指控By2成員Yumi、影射徐若瑄牽涉其中，Yumi否認到底，對李靚蕾提告，徐若瑄事後表示收到李靚蕾和王力宏的道歉，若再有類似言論將採取法律行動，王力宏則在李靚蕾毀滅式爆料3天後公開道歉，宣布暫時退出演藝圈，但否認前妻指控。
2019年4月16日，許志安被八卦媒體公開在計程車上與小21歲、有男友的港姐黃心穎舌吻照片，當晚隨即開記者會坦承偷吃、背叛情牽28年的妻子鄭秀文，聲淚俱下向太太及其家人、自己的家人和粉絲道歉，形象全毀，許志安稱自己「喝了很多酒」，但又說「喝了很多酒不能是做錯事的理由，我非常後悔，我很難面對自己了」，看完被偷拍的影像，覺得自己十分噁心和陌生，為承擔後果，宣告全面暫停工作，直到找回真正及正確的自己為止。
2019年6月12日，阿翔（陳秉立）被週刊登出與10年老友、同門師妹謝忻在巷子「隔車接吻」的照片，當天中午，阿翔在恩師胡瓜陪同下露面，坦承偷腥並向妻兒道歉，重挫愛家好男人形象，隔日，阿翔由搭檔浩子陪同，二度召開記者會，別於第一時間面露微笑，他全程語帶哽咽、90度鞠躬向老婆Grace、兒女、爸媽、粉絲及浩子道歉，坦言和謝忻的友誼於後期變質，這些日子很難熬，所有的批評、代價都會虛心接受，經紀公司發聲明表示，謝忻與阿翔全面停工、各自反省檢討。
2021年7月8日，吳亦凡被19歲網美都美竹指控誘姦未成年少女，還涉及賄賂、毒品等9大罪嫌，北京警方7月31證實吳亦凡遭刑事拘留，隔天，吳亦凡擁有5000多萬粉絲的個人、工作室微博被封鎖，影音作品全面下架，8月16日，人民檢察院以涉嫌強姦罪批准逮捕吳亦凡，11月25日，人民法院一審以強姦罪判處吳亦凡11年6個月有期徒刑；聚眾淫亂罪判處1年10個月有期徒刑，依數罪併罰，合併應執行刑13年，並驅逐出境。
2021年10月21日晚間，大陸媒體報導「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼，與一名29歲陳姓賣淫女子被北京警方逮捕，22日，中國音樂家協會宣布取消李雲迪會員資格，個人微博自我介紹欄的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜全被移除，僅留下「國際鋼琴家」，參與錄製的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前7期影片、相關影音、貼文全數下架，其餘演出畫面被打賽克，事業幾乎全面停擺。