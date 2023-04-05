日本拉麵店女老闆「顏值超仙」！掌廚架式被拍下：真功夫

讓人幻滅的6男星！優質偶像遭撕外遇　鋼琴王子嫖妓被抓

▲鋼琴家李雲迪前年驚傳嫖娼被捕。（圖／翻攝自李雲迪微博）
▲鋼琴家李雲迪前年驚傳嫖娼被捕。（圖／翻攝自李雲迪微博）

記者楊穎軒／綜合報導

明星的形象與本身演藝事業相輔相成，牽動的不只是外界的觀感、好惡，還可能影響整個工作生涯，《NOWnews今日新聞》回顧6位形象一夕崩塌的男藝人，他們自毀前程的背後原因恰好都是敗在女色，付出的代價皆不小，令人不勝唏噓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020年4月23日上午，羅志祥（小豬）女友、大陸網紅周揚青在微博發千字長文，透露與小豬9年情斷，指控與小豬交往期間，對方慣性約砲、偷吃等不堪性史，對象包括旗下女藝人「蝴蝶姐姐」愷樂，甚至還和好兄弟們玩「多人運動」，震驚亞洲娛樂圈，小豬隔天承認和周揚青交往期間做錯事情，會自我檢討，5月20日再寫下7000多字懺情，坦承曾多次欺騙另一半，向前女友及所有被他傷害過的人道歉。

▲羅志祥加盟華納音樂。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小豬坦然面對感情醜聞，目前已回歸演藝圈。圖／NOWnews攝影中心）
2021年12月15日，王力宏在粉專發文證實和與李靚蕾結束8年婚姻，2天後，李靚蕾透過IG、微博揭發王力宏慣性召妓、劈腿、約砲、冷暴力等行徑，以及他被診斷出性成癮、自戀型人格，優質偶像形象全面崩壞，李靚蕾更指控By2成員Yumi、影射徐若瑄牽涉其中，Yumi否認到底，對李靚蕾提告，徐若瑄事後表示收到李靚蕾和王力宏的道歉，若再有類似言論將採取法律行動，王力宏則在李靚蕾毀滅式爆料3天後公開道歉，宣布暫時退出演藝圈，但否認前妻指控。

▲王力宏新歌《ONE 一個》LIVE版搶先發行。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏選擇以海外巡演做為重新出發的起點。（圖／寬魚國際提供）
2019年4月16日，許志安被八卦媒體公開在計程車上與小21歲、有男友的港姐黃心穎舌吻照片，當晚隨即開記者會坦承偷吃、背叛情牽28年的妻子鄭秀文，聲淚俱下向太太及其家人、自己的家人和粉絲道歉，形象全毀，許志安稱自己「喝了很多酒」，但又說「喝了很多酒不能是做錯事的理由，我非常後悔，我很難面對自己了」，看完被偷拍的影像，覺得自己十分噁心和陌生，為承擔後果，宣告全面暫停工作，直到找回真正及正確的自己為止。

▲許志安3年前背著老婆鄭秀文偷腥。（圖／翻攝微博）
▲許志安3年多前背著老婆鄭秀文偷腥。（圖／翻攝自微博）
2019年6月12日，阿翔（陳秉立）被週刊登出與10年老友、同門師妹謝忻在巷子「隔車接吻」的照片，當天中午，阿翔在恩師胡瓜陪同下露面，坦承偷腥並向妻兒道歉，重挫愛家好男人形象，隔日，阿翔由搭檔浩子陪同，二度召開記者會，別於第一時間面露微笑，他全程語帶哽咽、90度鞠躬向老婆Grace、兒女、爸媽、粉絲及浩子道歉，坦言和謝忻的友誼於後期變質，這些日子很難熬，所有的批評、代價都會虛心接受，經紀公司發聲明表示，謝忻與阿翔全面停工、各自反省檢討。

▲阿翔當年為婚外情出面開記者會道歉。（圖／記者葉政勳攝）
▲阿翔當年為婚外情出面開記者會道歉。（圖／記者葉政勳攝）
2021年7月8日，吳亦凡被19歲網美都美竹指控誘姦未成年少女，還涉及賄賂、毒品等9大罪嫌，北京警方7月31證實吳亦凡遭刑事拘留，隔天，吳亦凡擁有5000多萬粉絲的個人、工作室微博被封鎖，影音作品全面下架，8月16日，人民檢察院以涉嫌強姦罪批准逮捕吳亦凡，11月25日，人民法院一審以強姦罪判處吳亦凡11年6個月有期徒刑；聚眾淫亂罪判處1年10個月有期徒刑，依數罪併罰，合併應執行刑13年，並驅逐出境。

▲吳亦凡被大陸官方全面封殺。（圖／中國新說唱微博）
▲吳亦凡被大陸官方全面封殺，已消失在娛樂圈。（圖／翻攝自中國新說唱微博）
2021年10月21日晚間，大陸媒體報導「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼，與一名29歲陳姓賣淫女子被北京警方逮捕，22日，中國音樂家協會宣布取消李雲迪會員資格，個人微博自我介紹欄的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜全被移除，僅留下「國際鋼琴家」，參與錄製的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前7期影片、相關影音、貼文全數下架，其餘演出畫面被打賽克，事業幾乎全面停擺。

▲陸媒報導，李雲迪並非首次嫖娼被抓。（圖／翻攝李雲迪微博）
▲陸媒報導，李雲迪並非首次嫖娼被抓。（圖／翻攝自李雲迪微博）

林襄掀開外套「只有透明小可愛」　6萬人一瞧：真的完美

大咖電影男神搭北捷！「金城武電眼」太迷人　網友想巧遇

陳妍希被歲月善待！套裝近照太傲人　根本深藏不露

李到晛林智妍《黑暗榮耀》定情祕照來了！晴天就想念對方

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀