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清明連假首日！高公局提醒7大壅塞路段　國5恐連塞12小時

▲清明連假今天開跑，預估國道將湧現大量車潮，其中南下恐較為壅塞，國道5號目前已出現車流。（圖／翻攝畫面）
▲清明連假今天開跑，預估國道將湧現大量車潮，其中南下恐較為壅塞，國道5號目前已出現車流。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

清明連假今天開跑，預估國道將湧現大量車潮，其中南下恐較為壅塞，國道5號目前已出現車流，自清晨4時許就有大量南下車輛，預計要到下午4時以後才會緩解，回堵時間恐逾12小時。

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而高公局預估，國道將有7大壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。對此，高公局表示，西部國道南向用路人，建議6時前或12時後出發；國5南向用路人，建議5時前或17時後出發，若仍必需在1日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發，節省寶貴時間。

▲清明連假國道交通疏導措施。（圖／高公局）
▲清明連假國道交通疏導措施。（圖／高公局）
高公局指出，4月1日為清明節連續假期首日，預估國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日 (90百萬車公里) 1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，各國道將有大量車流湧現，相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況、切勿超速並保持安全距離。高公局祝大家清明節假期行車平安。

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