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Jisoo新歌太前衛！粉絲選BP「最強SOLO」　她全方位奪冠

▲南韓女子天團BLACKPINK近半年忙著奔波世界各地舉辦巡迴演唱會，成員Jisoo「SOLO出輯」引起討論。（圖／BLACKPINK臉書）
▲南韓女子天團BLACKPINK近半年忙著奔波世界各地舉辦巡迴演唱會，成員Jisoo「SOLO出輯」引起討論。（圖／BLACKPINK臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK近半年忙著奔波世界各地舉辦巡迴演唱會，然而成員Jisoo也在這期間籌備自己的SOLO專輯，作為團裡最後一個SOLO的成員，讓粉絲期待值可以說是拉到巔峰。而主打歌《Flower》MV終於在3月31日公開，雖然點閱率在短短不到20小時就衝破3700萬，不過卻有不少粉絲完全get不到歌曲意涵以及其造型。對此，就有粉絲討論「成員SOLO集結完畢，大家最愛誰的SOLO？」貼文引起討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「四人四色的SOLO齊全了，大家最喜歡的是哪個成員的SOLO？」事實上，最早SOLO的BLACKPINK成員為Jennie，當時候一首《SOLO》可以說是紅遍全球；接著時隔三年，ROSE才以《On the Ground》、成員第二人出SOLO專輯；接續同年Lisa以《LALISA》SOLO，專輯中的Money引起國內外各大舞團舞者Cover；最終則是Jisoo近日的新歌《FLOWER》登場後，四位成員已經全數SOLO完成。

▲BLACKPINK高雄演唱會官方照。（圖／YG Entertainment）
▲BLACKPINK四位成員「SOLO」專輯集滿了！（圖／YG Entertainment）
貼文一出，不少粉絲紛紛湧入留言「最喜歡Rosé的solo，歌曲概念、音樂、妝造、MV、舞台各方面都很到位」、「Rosé>Jennie>Lisa=Jisoo，後兩個都是很期待，結果歌好普通」、「對Jisoo太期待了....真的只能給墊底，Lisa還有money可以擋，但Lalisa我真的不行」、「Rosé真的是頂了！ 除了歌好聽、MV好看以外， 整張專輯的概念、包裝、細節全部都可以直接聯想到啊」、「主打歌的話，Jennie=Rosé>Jisoo>Lisa」、「如果要說主打的話Jennie冠軍吧，那時候誰不會唱啊，超強的」、「最喜歡Rosé的R！音樂、創作理念、MV、造型、專輯設計都很讚 再來是喜歡Jennie的SOLO」。

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▲Rosé的SOLO最多人讚賞，表示全方位都做到無可挑剔，接著則是Jennie的SOLO也備受粉絲喜愛。（圖/[email protected]
以整體來說，最多人點評Rosé的SOLO，認為無論是歌曲還是專輯理念都塑造得非常好，全方位打造出來的《On the Ground》更是非常抓耳，讓粉絲一聽就上癮；另外Jennie聲量也不小，多數粉絲認為當年BLACKPINK人氣還處在上升期，然而Jennie的《SOLO》人氣爆棚，可以說是對團體一大助力。

至於LISA的《LALISA》節奏雖然洗腦，不過類電音的風格許多人無法接受，甚至第二主打歌《Money》點閱率還比主打高。最後則是Jisoo，由於造型較為前衛讓不少人Get不到之外，歌曲部分也被評為沒有其他成員的好聽，作為最後一位BLACKPINK「SOLO」的人來說，粉絲雖然小失望，但也認為經紀公司也要負擔責任。

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▲粉絲對於Jisoo的新歌造型感到不解。（圖/[email protected]

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