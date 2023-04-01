Jisoo新歌太前衛！粉絲選BP「最強SOLO」　她全方位奪冠

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貼文一出，不少粉絲紛紛湧入留言「最喜歡Rosé的solo，歌曲概念、音樂、妝造、MV、舞台各方面都很到位」、「Rosé>Jennie>Lisa=Jisoo，後兩個都是很期待，結果歌好普通」、「對Jisoo太期待了....真的只能給墊底，Lisa還有money可以擋，但Lalisa我真的不行」、「Rosé真的是頂了！ 除了歌好聽、MV好看以外， 整張專輯的概念、包裝、細節全部都可以直接聯想到啊」、「主打歌的話，Jennie=Rosé>Jisoo>Lisa」、「如果要說主打的話Jennie冠軍吧，那時候誰不會唱啊，超強的」、「最喜歡Rosé的R！音樂、創作理念、MV、造型、專輯設計都很讚 再來是喜歡Jennie的SOLO」。
以整體來說，最多人點評Rosé的SOLO，認為無論是歌曲還是專輯理念都塑造得非常好，全方位打造出來的《On the Ground》更是非常抓耳，讓粉絲一聽就上癮；另外Jennie聲量也不小，多數粉絲認為當年BLACKPINK人氣還處在上升期，然而Jennie的《SOLO》人氣爆棚，可以說是對團體一大助力。
至於LISA的《LALISA》節奏雖然洗腦，不過類電音的風格許多人無法接受，甚至第二主打歌《Money》點閱率還比主打高。最後則是Jisoo，由於造型較為前衛讓不少人Get不到之外，歌曲部分也被評為沒有其他成員的好聽，作為最後一位BLACKPINK「SOLO」的人來說，粉絲雖然小失望，但也認為經紀公司也要負擔責任。