縣市首長聲量調查！蔣萬安、侯友宜進前段班 林姿妙慘跌
2022年12月25日，全台22縣市首長就職，本月4日即將滿100天，對此，《TPOC台灣議題研究中心》推出了「縣市首長就職百日聲量調查」，透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析各縣市首長上任至今的網路輿情聲量表現。
記者林盈君／綜合報導
《TPOC台灣議題研究中心》調查指出，依據網路聲量排出了「前段班」、「中段班」、「後段班」，結果顯示，共有7人入選「前段班」，包括蔣萬安、侯友宜、高虹安、張善政、陳其邁、盧秀燕、謝國樑；「中段班」則有黃偉哲、許淑華、周春米、鍾東錦、張麗善、王惠美、翁章梁、黃敏惠；「後段班」則是林姿妙、楊文科、徐榛蔚、饒慶鈴、陳光復、陳福海、王忠銘。
「前段班」受到關注的，為雙北市長蔣萬安、侯友宜，其中，蔣萬安於競選到當選期間，頻頻創造討論度，像是主持228紀念儀式、發放1500元重陽敬老金等議題；而侯友宜的討論則聚焦在是否參選總統。不過因國民黨在南投縣第二選區立委補選落敗，加上侯友宜選前缺席選前之夜等因素，恐讓侯的聲勢下滑。
而讓人意外的是，台南市長黃偉哲僅進入「中段班」，宜蘭縣長林姿妙則是「後段班」。近期台南市因重大社會案件，頻登上媒體版面，像是台南學甲88槍擊案、台南正副議長選舉涉賄案等；宜蘭縣則是因縣長林姿妙涉貪污、洗錢案遭起訴，官司重創形象。值得一提的是，新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑，則雙雙進入前段班，高虹安因選前「新竹棒球場整修」爭議備受矚目；謝國樑則是在選後狂打基隆捷運配合款議題，創造高聲量。