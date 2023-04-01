上市櫃公司全年獲利3.98兆元 台積獲利王、大立光EPS王
上市櫃公司去（2022）年全年財報出爐，總計全年獲利3.98兆元，寫下歷史次高，全年每股純益（EPS）創新高達358家。而其中台積電穩居獲利王，且獲利數字是第二名長榮的3倍，大立光為EPS王與每股淨值王，至於毛利王由力旺及M31拿下。
記者許家禎／台北報導
上市櫃公司全年獲利3.98兆元，雖年減7.7%，但為歷史次高，低於2021年4.31兆元的歷史新高。而大家關注全年獲利部分，台積電2022年全年歸屬母公司淨利1.01兆元，年增70.4%，續創新高，也是所有上市櫃公司獲利第一名。第二名為長榮，全年獲利3342億元同樣創高，年增率高達39.8%。第三名為陽明，全年獲利1805億元。
每股盈餘EPS部分，由大立光蟬聯寶座，大立光全年每股賺169.47元，遙遙領先第二名長榮的87.07元，第三名則是緯穎，去年每股賺81.07元。
毛利王部分，由矽智財（IP）大廠力旺拿下，毛利率高達100%，主要是營運模式以收取權利金為主，營收有7成以上來自於權利金收入。另外，同屬於矽智財的M31毛利率也是100%。至於航太、半導體零件加工廠晟田則為獲利成長王，稅後純益比2021年大幅成長1024倍。