民眾黨Z9妻接青年局「藍白合」？侯友宜：3女性首長優秀
新北市長侯友宜今（1）日在清明節前到土城區公有靈恩納骨塔視察，針對昨日市府公布最新人事命令，其中由曾任新竹市長高虹安國會辦公室主任、代表民眾黨參選上屆新北市板橋區市議員選舉的「Z9」吳達偉夫人邱兆梅接任新北市政府青年局長，引發外界認為是要「藍白合」或是國民黨主席朱立倫所說的「非綠大聯盟」話題。對此，侯友宜還是選擇避談，僅說到三位女性首長非常傑出，要藉種他們長才，讓新北市能夠大幅進步。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，這次有三位女性首長調整，他們都非常的傑出，各有各的專業，尤其她們的學經歷，以及在過往公部門或民間部門表現非常的亮眼；強調新北市非常重視女力，這一次調整要借重她們的長才，面對業務更能夠創新改變，讓整個新北市的青年或是文化以及相關的工作，都能夠大幅進步。
今天上任的新北市政府青年局長邱兆梅，就讀大學時曾是「政大四姬」成員之一，還曾參加過2006年東歐環球國際小姐選美比賽，在其夫婿吳達偉2020年參選民眾黨板橋東區立法委員選舉及2022參選新北市議員第五選舉區（板橋區）時，都可見到她的身影。
根據市府提供的資料，邱兆梅學歷為英國里茲大學企業溝通與公共關係碩士，為Wooman Power女力學院導師、歷久網路媒體共同創辦人、總監、TEDxTaipei專案經理、Frost & Sullivan London UK研究分析師、臺灣奧美公關資深專員，學、經歷豐富，長期關注兩性平權及青年事務領域。