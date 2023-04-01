土城靈恩納骨塔改櫃增1712櫃位 侯友宜視察關心遷葬問題
新北市長侯友宜今（1）日在清明連假第一天，到土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，了解改櫃增設的1,712個櫃位工程，以方便土城司法園區區段徵收所需遷葬之先人能就近晉塔，隨後侯友宜也前往土城大墓公參加清明祭祀典禮，追悼過去在開墾、械鬥中保衛鄉而犧牲的義民烈士。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在受訪時表示，幾天連續假期又碰上清明節，特別來了解在掃墓過程當中，不管是在交通的接駁服務，甚至拜金紙的回收相關的事宜能不能做得非常的妥善，讓市民朋友在掃墓過程當中一切順利；另外到這來是因為靈恩納骨塔在整個櫃位不斷的擴充，因應土城第四公墓剛好碰上土城司法園區遷建，在遷建的過程當中希望能夠迅速順利，也讓裡面的櫃位都能夠充分的擴充完畢，讓在遷墓的過程當中的往生者，都能夠有一個安息的好地方。
新北市政府民政局長柯慶忠補充說明，土城第四公墓部分土地因劃入土城司法園區區段徵收開發範圍，約有800多門墳墓將於今年10月底遷葬，全面積達1.4公頃，至於未劃入區段徵收開發約1.5公頃公墓範圍，仍做為土城第四公墓使用，未來可視地方需求情形作相關規劃利用；為滿足後續遷葬晉塔需求，殯葬處自今年1月即進行靈恩納骨塔改櫃工程，預計於4月底完成，將增加1,712個櫃位供遷葬之墓主選位，尚未遷葬者可儘速辦理。
新北市政府民政局表示，新北納骨塔及公墓今年清明祭祀服務設置139個服務站，提供諮詢、救護、掃墓工具借用及紙錢集中焚燒專用袋。另為落實人潮分流，在各納骨塔都有搭設戶外祭拜空間並規劃共32線的接駁專車，紓解各區清明祭袓人潮，也鼓勵市民利用線上追思祭拜系統，清明祭袓心意不打折。