連假6000先花虧爆！超商通路優惠比拼：忍到這天多領1000

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7-11自4月6日起限量推出預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；另自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額。7-11 ATM領取普發6000元，還有特大杯美式、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶買1送1優惠。
🟡全家
4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。
選擇ATM領現的消費者，還可獲得全家大杯單品美式、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大夯品同品項買1送1優惠券。
🟡愛買
愛買量販4/7(五)至4/9(日) 限時三天，HAPPYGO會員於賣場單筆付款金額不限支付別滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高送6000元滿額現金抵用券，數量有限，贈完為止。現金抵用券有100元、200元、300元、400元四種面額，100元抵用券滿千可折，200元抵用券滿兩千可折，依此類推，沒有限定商品使用，家電、生鮮、日用品滿額即可抵用。
🟡全聯
全聯福利卡友4/4、4/5期間，單日單卡消費每滿1000元送800限時福利點，最高享8%回饋；「PXGo!全聯線上購」4/1至4/5連續5天，購買分批取、預購、小時達單筆每滿1000元送800限時福利點；4/4、4/5限時2天隔日達商品購物車滿1,200元折100元，折後訂單滿1200元再送1000福利點，折價加點數最高15%回饋。