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連假6000先花虧爆！超商通路優惠比拼：忍到這天多領1000

▲普發現金6000元提早到手，不過超商、賣場的回饋方案都是從4/6號開跑，如果提早把6000元花掉可就虧了。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲普發現金6000元提早到手，不過超商、賣場的回饋方案都是從4/6號開跑，如果提早把6000元花掉可就虧了。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

普發現金6000元提早到來，各家銀行陸續發放6000元，15家銀行、銀局都會在今明兩天就到帳，不過原先發布的消息為4/6開始領取，因此超商、賣場的回饋方案都是從4/6號開跑，如果提早把6000元花掉可就虧了，《NOWnews》也整理了各通路回饋，先忍到4/6號，7-11買隨取卡多送1000元面額、全家加碼紅利金抽6000元，買咖啡、日用品都划算。

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🟡7-11

7-11自4月6日起限量推出預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；另自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額。7-11 ATM領取普發6000元，還有特大杯美式、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶買1送1優惠。

▲全民共享普發現金6000元，7-11加碼最高再送1000元購物金。
▲全民共享普發現金6000元，7-11加碼最高再送1000元購物金。（圖／7-11提供）
🟡全家

4/6至5/2期間，推出限量一萬張「全家普發卡」，每張售價6000元，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變12000。

選擇ATM領現的消費者，還可獲得全家大杯單品美式、大杯單品拿鐵、醇黑厚可可飲、私品茶仙女醇奶茶或厚濃靜岡抹茶拿鐵等5大夯品同品項買1送1優惠券。

🟡愛買

愛買量販4/7(五)至4/9(日) 限時三天，HAPPYGO會員於賣場單筆付款金額不限支付別滿1000元送1000元，滿2000元送2000元，單筆最高送6000元滿額現金抵用券，數量有限，贈完為止。現金抵用券有100元、200元、300元、400元四種面額，100元抵用券滿千可折，200元抵用券滿兩千可折，依此類推，沒有限定商品使用，家電、生鮮、日用品滿額即可抵用。

🟡全聯

全聯福利卡友4/4、4/5期間，單日單卡消費每滿1000元送800限時福利點，最高享8%回饋；「PXGo!全聯線上購」4/1至4/5連續5天，購買分批取、預購、小時達單筆每滿1000元送800限時福利點；4/4、4/5限時2天隔日達商品購物車滿1,200元折100元，折後訂單滿1200元再送1000福利點，折價加點數最高15%回饋。

▲全聯除雙北以外的門市，塑膠購物帶調漲為2至3元。（圖／記者張勵德攝）
▲全聯福利卡友4/4、4/5期間，單日單卡消費每滿1000元送800限時福利點。（圖／記者張勵德攝）

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