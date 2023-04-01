瓜地馬拉總統設國宴款待　蔡英文獲頒五火山勳章

總統蔡英文繼續「民主夥伴共榮之旅」行程，在瓜地馬拉時間3月31日到訪，並出席瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）國宴並接受贈勳。她表示，台灣會和瓜地馬拉繼續攜手合作，深化兩國關係，也為區域及國際社會的繁榮做出更多貢獻。
記者黃宣尹／瓜地馬拉報導
蔡英文在瓜地馬拉時間3月31日晚間出席瓜國國宴，開始前，蔡英文接受賈麥岱頒贈象徵對區域整合具卓越功績之國家元首級「金質五火山大十字勳章」。蔡英文致詞時表示，今天非常榮幸接受賈麥岱頒贈「五火山勳章」，這個勳章意義非凡，不僅是她個人的殊榮，更彰顯出台灣和中美洲國家之間的友好情誼。
蔡英文指出，多年來台灣積極參與中美洲統合體（SICA），也透過中美洲銀行（CABEI），推動各項合作計畫，協助區域國家的發展，為彼此人民的福祉而努力。
蔡英文強調，未來台灣會和瓜地馬拉繼續攜手合作，深化兩國關係，也為區域及國際社會的繁榮做出更多貢獻。
最後，蔡英文表示，今天非常感謝賈麥岱的熱情接待，很高興今晚能與瓜地馬拉政府成員共聚一堂，當面謝謝所有好朋友對台灣的支持和情誼。並祝福大家有個美好的夜晚。
贈勳結束後，蔡英文接受賈麥岱國宴款待，席間兩人互動熱絡，氣氛輕鬆融洽。
包括瓜地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Búcaro）、我國總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、立委陳歐珀、陳明文、邱臣遠、駐瓜國大使曹立傑等均出席今日活動。