台中國際動漫節爆人潮 盧秀燕：國家漫畫博物館落腳台中

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盧市長笑說，既然動漫是用看的，不是用說的，她致詞當然越簡短越好。去年受疫情影響，首屆動漫節吸引20萬人觀看。今年光看首日上午的盛況，預估四天展期應認能突破25萬人。她希望動漫節年年舉辦，帶給年輕人更多創作和歡樂。
中華動漫出版同業協進會理事長康振木表示，今年動漫節規模較去年更大，國內外動漫作家及知名偶像團體都齊聚台中動漫城市，由首日湧入人潮，足見受到大眾歡迎。他也感謝中央與地方首長到場，以行動表達對動漫產業的支持與鼓勵，讓動漫產業在疫後振興更具信心。
文化部長史哲說，小時候大人都不准孩子看漫畫，台中媽媽市長卻帶頭辦國際動漫節，鼓勵年輕人多看，他這才體會台中為何被稱為動漫之都原因了。
第二屆台中國際動漫節典禮，由日本知名偶像團體「AKB48」台灣姐妹團「AKB48 Team TP」，與動漫節形象大使漫寶、台中市吉祥物石虎姐姐精彩演出揭開序幕，引來尖叫連連，盛況超驚人。本屆今起至4日舉行，共 69家業者、200格攤位參展，由於各家業者標榜卯足全力推出優惠折扣、獨家商品、套書、精品、 福袋來滿足紛絲，以致每個攤位前都大排長龍，擠滿等待進場的動漫迷！
本屆動漫節除了各知名業者展出外，舞台活動熱力不打烊，將有16場活動接續登場，包括國內外名師、知名歌手、偶像團體首次於動漫節會粉絲。【長鴻】出版社，邀請 BL 漫畫作者夏目イサク及さきしたせんむ兩位老師來台舉辦簽 名會。 夏目イサク老師代表作《糖果色的戀愛反論》。另ATC Special Stage邀請日本 TikTok 六億女團 FRUITS ZIPPER 首登台中演出。 FRUITS ZIPPER 將於 4 月 4 日中午 12 點 30 分於大會舞台舉辦的《ATC Special Stage》 演出。
第二屆台中國際動漫節今日起至 4 日在臺中國際展覽館登場，由於匯聚69家知名廠商聯手參展，加上知名偶像團體與漫畫作者見面會加持，首日上午即吸引逾4萬人潮冒雨湧入，會場萬頭鑽動。媽媽市長盧秀燕預估，今年盛況超越首屆，預估4天入場參觀的動漫迷上看25萬人次。
台中動漫節首日開幕典禮，除了台中市長盧秀燕外，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等人到場。盧市長致詞時，宣布延宕多年的國家漫畫博物館，終於拍板定案，落腳台中市刑務所的好消息，她代表廣大動漫迷及台中市民表達感謝。市長並獲得一副漫畫作家創作的畫像，她開心的說，感謝作家筆下的她，如此青春美麗，她很喜歡。
盧市長笑說，既然動漫是用看的，不是用說的，她致詞當然越簡短越好。去年受疫情影響，首屆動漫節吸引20萬人觀看。今年光看首日上午的盛況，預估四天展期應認能突破25萬人。她希望動漫節年年舉辦，帶給年輕人更多創作和歡樂。
中華動漫出版同業協進會理事長康振木表示，今年動漫節規模較去年更大，國內外動漫作家及知名偶像團體都齊聚台中動漫城市，由首日湧入人潮，足見受到大眾歡迎。他也感謝中央與地方首長到場，以行動表達對動漫產業的支持與鼓勵，讓動漫產業在疫後振興更具信心。
文化部長史哲說，小時候大人都不准孩子看漫畫，台中媽媽市長卻帶頭辦國際動漫節，鼓勵年輕人多看，他這才體會台中為何被稱為動漫之都原因了。
第二屆台中國際動漫節典禮，由日本知名偶像團體「AKB48」台灣姐妹團「AKB48 Team TP」，與動漫節形象大使漫寶、台中市吉祥物石虎姐姐精彩演出揭開序幕，盛況超驚人。本屆今起至4日舉行，共 69家業者、200格攤位參展，由於各家業者標榜卯足全力推出優惠折扣、獨家商品、套書、精品、 福袋來滿足紛絲，以致每個攤位前都大排長龍，擠滿等待進場的動漫迷！
本屆動漫節除了各知名業者展出外，舞台活動熱力不打烊，將有16場活動接續登場，包括國內外名師、知名歌手、偶像團體首次於動漫節會粉絲。【長鴻】出版社，邀請 BL 漫畫作者夏目イサク及さきしたせんむ兩位老師來台舉辦簽 名會。 夏目イサク老師代表作《糖果色的戀愛反論》。另ATC Special Stage邀請日本 TikTok 六億女團 FRUITS ZIPPER 首登台中演出。 FRUITS ZIPPER 將於 4 月 4 日中午 12 點 30 分於大會舞台舉辦的《ATC Special Stage》 演出。
第二屆台中國際動漫節今日起至 4 日在臺中國際展覽館登場，由於匯聚69家知名廠商聯手參展，加上知名偶像團體與漫畫作者見面會加持，首日上午即吸引逾4萬人潮冒雨湧入，會場萬頭鑽動。媽媽市長盧秀燕預估，今年盛況超越首屆，預估4天入場參觀的動漫迷上看25萬人次。
台中動漫節首日開幕典禮，除了台中市長盧秀燕外，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等人到場。盧市長致詞時，宣布延宕多年的國家漫畫博物館，終於拍板定案，落腳台中市刑務所的好消息，她代表廣大動漫迷及台中市民表達感謝。市長並獲得一副漫畫作家創作的畫像，她開心的說，感謝作家筆下的她，如此青春美麗，她很喜歡。
盧市長笑說，既然動漫是用看的，不是用說的，她致詞當然越簡短越好。去年受疫情影響，首屆動漫節吸引20萬人觀看。今年光看首日上午的盛況，預估四天展期應認能突破25萬人。她希望動漫節年年舉辦，帶給年輕人更多創作和歡樂。
中華動漫出版同業協進會理事長康振木表示，今年動漫節規模較去年更大，國內外動漫作家及知名偶像團體都齊聚台中動漫城市，由首日湧入人潮，足見受到大眾歡迎。他也感謝中央與地方首長到場，以行動表達對動漫產業的支持與鼓勵，讓動漫產業在疫後振興更具信心。
文化部長史哲說，小時候大人都不准孩子看漫畫，台中媽媽市長卻帶頭辦國際動漫節，鼓勵年輕人多看，他這才體會台中為何被稱為動漫之都原因了。
第二屆台中國際動漫節典禮，由日本知名偶像團體「AKB48」台灣姐妹團「AKB48 Team TP」，與動漫節形象大使漫寶、台中市吉祥物石虎姐姐精彩演出揭開序幕，盛況超驚人。本屆今起至4日舉行，共 69家業者、200格攤位參展，由於各家業者標榜卯足全力推出優惠折扣、獨家商品、套書、精品、 福袋來滿足紛絲，以致每個攤位前都大排長龍，擠滿等待進場的動漫迷！
本屆動漫節除了各知名業者展出外，舞台活動熱力不打烊，將有16場活動接續登場，包括國內外名師、知名歌手、偶像團體首次於動漫節會粉絲。【長鴻】出版社，邀請 BL 漫畫作者夏目イサク及さきしたせんむ兩位老師來台舉辦簽 名會。 夏目イサク老師代表作《糖果色的戀愛反論》。另ATC Special Stage邀請日本 TikTok 六億女團 FRUITS ZIPPER 首登台中演出。 FRUITS ZIPPER 將於 4 月 4 日中午 12 點 30 分於大會舞台舉辦的《ATC Special Stage》 演出。
第二屆台中國際動漫節今日起至 4 日在臺中國際展覽館登場，由於匯聚69家知名廠商聯手參展，加上知名偶像團體與漫畫作者見面會加持，首日上午即吸引逾4萬人潮冒雨湧入，會場萬頭鑽動。媽媽市長盧秀燕預估，今年盛況超越首屆，預估4天入場參觀的動漫迷上看25萬人次。
台中動漫節首日開幕典禮，除了台中市長盧秀燕外，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等人到場。盧市長致詞時，宣布延宕多年的國家漫畫博物館，終於拍板定案，落腳台中市刑務所的好消息，她代表廣大動漫迷及台中市民表達感謝。市長並獲得一副漫畫作家創作的畫像，她開心的說，感謝作家筆下的她，如此青春美麗，她很喜歡。
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