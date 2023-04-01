柯文哲再批民進黨「把我丟到垃圾桶」 藍白要合先提案
民眾黨昨日PO出一段影片，柯文哲稱民進黨利用他，拿到2016年政權後過河拆橋，「達到政治目的之後就把我幹掉」，柯文哲今（1）日到高雄參加「民眾親子野餐會」活動時再批民進黨選完就把他丟到垃圾桶，至於再被問到是否考慮藍白合，柯文哲則認為總要有提案，到底要怎麼合？兩邊DNA差很多。
記者鄭婷襄／高雄報導
台灣民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」昨日上傳一段黨主席柯文哲，在3月27日黨內共識營的演講片段，柯批評民進黨利用他在2016年拿到政權後就過河拆橋，「哪裡是我背叛？我背叛什麼部分？是民進黨利用柯文哲，達到政治目的之後就把我幹掉，不是這樣嗎？」
柯文哲今日在高雄參加「民眾親子野餐會」活動，和野餐民眾聊天，被媒體問到影片中砲轟民進黨過河拆橋一事，柯文哲表示「本來就是這樣啊，不是嗎？」當年的口號是推倒藍綠的高牆，民進黨卻散布說柯文哲背叛民進黨，奇怪，一開始不是要推倒藍綠的高牆嗎？就利用後達到目的，「其實2016選完我就知道，就把我丟到垃圾桶」，說完後柯文哲苦笑了三聲。
至於總統大選是否考慮藍白合？柯文哲則說，每次大家問他這個題目，總要有提案啊，到底要怎麼合沒人跟他講過，若是國民黨拿出「什麼」跟他換是否會考慮藍白合，柯文哲指出，不要回答假設性的提問，他覺得兩邊DNA差很多，實際、實務上有困難，還有一點，「國民黨想自己就好了啊為什麼要找你」。