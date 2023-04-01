洗腎病患苦等移植3年！搭Uber遇命中貴人 司機主動捐贈
司機太暖了！美國紐澤西州的71歲男子蘇米爾（Bill Sumiel）迫切需要換腎，可苦等三年都沒有合適的臟器出現。他某次做完治療在洗腎中心外叫Uber，路途中與司機萊茨（Tim Letts）相談甚歡，對方在得知蘇米爾的狀況後，竟主動提議要捐出腎臟，且兩人的血型和組織也都完美匹配，最終奇蹟似地完成手術。
記者李惠婷/綜合報導
據外媒報導，蘇米爾2021年10月30日在德拉瓦州紐華克（Newark）的某家洗腎中心外搭乘Uber，30分鐘的車程中，他與司機萊茨一見如故，整程都不停交談。當萊茨聽到蘇米爾已苦等腎臟三年多時，直接提議要捐出自己的一顆腎，後續更遵守承諾到醫院檢查，確認血型和組織都與其匹配便馬上通知對方，還說「我想一定是上帝讓你坐上我的車」。
萊茨表示捐贈腎臟的這個決定對他來說並不難，回憶起和蘇米爾的初遇，他說自己被對方的真誠所感動，「他很善良，你看得出他很痛苦，但是他沒有表現出來」且萊茨認為自己若沒有幫助蘇米爾，未來的某一天可能會後悔。
在二人相遇的兩年後，移植手術完美的結束了，蘇米爾自此像重獲新生，過著幾乎與普通人無異的生活，並將兩人的相遇及這顆腎臟當成生命中的禮物，相信這世界上存在著奇蹟。