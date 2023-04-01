全民普發6000元銀行動起來 國泰世華銀：4月3日撥款
政府全民普發現金6千元，在開放登記入帳後，原預計4月6日陸續入帳，但王道銀行卻偷跑，隨後8家公股行庫也配合於今（1）日起陸續發放，而民營銀行如中信、台新和永豐也加入行列。最新國泰世華銀行表示，預計將在4月3日起進行撥款作業，預計於當日中午前撥款完畢。屆時民眾可透過該行CUBE App、CUBE網銀及政府的普發6000元網頁查詢入帳情形。
記者許家禎／台北報導
這次是政府首度全民普發現金，根據財政部之前所宣布，登記入帳完成者，4月6日起將陸續入帳，如果是直接入帳特定對象也將於4月6日入帳。不過，清明連假前夕，王道銀行卻偷跑，提前墊付款項入帳。行政院當日傍晚緊急邀集相關部會開會決議，若銀行作業來得及可以提前入帳，其中8家公股銀行也可提前，最快4月1日就可入帳，郵局因指定入帳客戶逾400萬人，要到4月2日才能提前入帳。
而民營銀行如中信、台新和永豐也陸續加入行列，其中台新指出，於3月30日前（含當日）完成登記入帳台新客戶，預計於4月1日（六）17點前入帳完成。在3月30日之後完成登記入帳客戶，款項預計於登記後2個營業日入帳。
另外，國泰世華銀行也表示，為配合政府普發6000元作業，將於4月3日（一）00:00起進行撥款作業，預計於當日中午前撥款完畢。屆時民眾可透過本行CUBE App、CUBE網銀及政府的普發6000元網頁查詢入帳情形。