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10大爆紅台股！星宇奪魁　娛樂類橘子與餐飲王品好亮眼

▲有APP平台統計公布「10大爆紅台股榜」，興櫃股星宇航空一舉奪魁。（圖／取自星宇官方臉書）
▲有APP平台統計公布「10大爆紅台股榜」，興櫃股星宇航空一舉奪魁。（圖／取自星宇官方臉書）

記者許家禎／台北報導

台股擺脫2022年普遍悲觀的情勢，首季逆勢走出量縮價漲格局，有APP平台統計公布「10大爆紅台股榜」，在爆紅台股榜單中，興櫃股星宇航空一舉奪魁，另外娛樂、餐飲業表現亮眼，其中遊戲營運商橘子，在今年史上最長春節假期帶動下繳出好成績，並取得熱門國片《關於我和鬼變成家人的那件事》授權，有機會將IP化為收益。還有能源議題持續發燒，新能源、電動車商機吸睛，也強勢占了5席。

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Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第一季剖析最受網友關注的台股標的。本季台股10大爆紅榜，由興櫃股星宇航空拿下第一，隨台灣疫情解封、觀光復甦帶動出國旅遊潮，股價備受投資人關注，短短數日更是大幅起落、轟動台股市場。

連鎖餐飲集團王品也受惠疫情解封，業績獲大幅提振，股價較去年底飆升70%以上，而今年適逢集團創立30周年再祭股東會紀念品「大禮包」策略，品牌話題接連不斷，本季排行第六；第七名的遊戲營運商橘子，在今年史上最長春節假期帶動下繳出好成績，年度實體活動兩天就吸引逾萬人參加，並取得熱門國片《關於我和鬼變成家人的那件事》授權，有機會將IP化為收益。

▲Yahoo奇摩股市App平台統計公布「10大爆紅台股榜」，興櫃股星宇航空一舉奪魁。（圖／Yahoo奇摩股市App提供）
▲Yahoo奇摩股市App平台統計公布「10大爆紅台股榜」，興櫃股星宇航空一舉奪魁。（圖／Yahoo奇摩股市App提供）
另外，新能源市場持續看旺，鎂鋁合金廠華孚搭上熱門投資概念，從金屬機殼領域轉進新能源車，且近期單月營收兩度創5年來新高，帶動股價強勢上攻，登上第二名；老牌重電設備業者華城積極布局綠電商機，除了在太陽光電、風力發電及儲電設施已開始收穫，同時配合台電的「強韌電網韌性建設計畫」，預期訂單可觀受矚目，位居第三。

全球交換式電源供應商康舒，先前通過收購美國大廠ABB電源轉換器部門，確立未來全球化、高附加價值路線，農曆春節後康舒股價也創下波段新高，本季排名第四；電源設備廠飛宏公司轉投資充電樁小金雞「馳諾瓦」，且已得石油巨擘殼牌全球充電設備採購供應商資格，而老牌線纜廠大亞則受惠國際銅價回溫、及預期漁電共生太陽能電廠取得電業執照並認列營收，業績亮點雙雙受到股民關注，分別排行第五、第十名。

本季排名第八的網通大廠合勤控去年業績亮眼，營收與獲利均創歷史新高，公司預定配發1.25元現金股利，也創歷年新高；排行第九的IC通路商至上，直至三月才發動反彈行情，其連年增加配息金額，從2003年首次配息0.8元到今年預定配息4.4元，創歷史新高。

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