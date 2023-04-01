8旬素人畫家許願開畫展 兒女貼心策畫圓夢想

俗話說，人生70才開始。81歲劉秀琴阿嬤，70歲前未曾想過自己也能成為素人畫家開畫展。秀琴阿嬤話說從前，愛旅遊的她，因為腰痛那裡也去不了，就以彩筆記錄所思所見，過去旅遊中的美景，生活點滴都躍然紙上，多年來創作無限。去年80大壽阿嬤許大願要開畫展，兒女合力籌備一年，「童趣 多重時間軸記事」畫展今天登場，一圓阿嬤夢想。
記者金武鳯/台中報導
居住在南投集集鎮的劉秀琴，是典型鄉下阿嬤。劉秀琴女兒陳玲媚說，媽媽僅有小學學歷，未曾受到專術美術教育，勉強與繪畫有關的素養，是家裡開家具店，媽媽負責油漆對色彩很敏銳，卻也未曾動過畫畫心思。直到 70 歲了，才嘗試動手透過紙筆作畫，初始只想像寫日記，記錄生活點滴，75歲後因為腰痛再也無法趴趴走，才認真投入畫畫，因為沉浸繪畫，能讓她忘卻腰痛之苦。
陳玲媚說，最初媽媽總是小心地將畫作藏起來，沒有向家人提起過。直到有一天，她看到書桌角落藏有許多可愛有趣畫作，媽媽會作畫的事才曝光，並獲得全家人的支持與鼓勵。多年來勤於筆耕，秀琴阿嬤創作無數，去年萌生開畫展分享念頭，兒女就著手為她策展，從選畫作、裱畫，接洽場地等，全由兒女分工執行，今天圓夢展出作品78件，僅是阿嬤創作的十分之一。
以「童趣 多重時間軸記事」為題的畫展，今天起在台中市立圖書館南區分館展出至6月30日。在阿嬤展出的作品中，不少是她旅遊見聞與景色，例如「倒影系列」，大多是她當年貴州旅遊札記，風光明媚，色彩淡雅如彩墨畫。另外也有單純是情緒表達，有一幅「想要自己賞櫻」，就畫下色彩繽紛的櫻花，無法實地出門賞櫻，欣賞畫中櫻花也自有一番樂趣。
陳玲媚笑說，媽媽作品總藏著某種深意，卻又如此不刻意，有時還真沒辦法在第一時間捕捉到，往往得在她解說之後，才能意會「原來如此啊」，是欣賞畫作意外之喜。所以民眾看展時，不妨細心閱讀解說文字去感受，將會發現她不僅保有赤誠之心，也藏著歲月積累的智慧與幽默感。