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越給越多？專家：美國小費文化已經失控　原因和疫情有關

▲有專家認為美國的小費文化已經失控，小費不斷提高，逐漸讓消費者感到困擾。（示意圖／取自unsplash）
▲有專家認為美國的小費文化已經失控，小費不斷提高，逐漸讓消費者感到困擾。（示意圖／取自unsplash）

記者倪浩軒/綜合報導

小費該給多少相信是許多出國民眾都會遇到的問題，各地風俗民情不同，對於小費也有不同的文化要求，為了不被當地人當成失禮、粗魯的客人，出發前都得先做點功課。不過小費文化藉著約定俗成在運作，這種不成文規定無形中也造成壓力，就有專家認為美國的小費文化已經失控，小費不斷提高，逐漸讓消費者感到困擾。

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根據《CNBC》報導，美國人平均付出的小費不斷在提高，根據一項2022年的調查，受訪者表示自己平均給出21％的小費，而在過去很長一段時間，平均小費都是維持在15％左右，若回溯到1950年代，當時甚至只需付10％的小費。

如同通貨膨脹一樣，消費者也面臨「小費膨脹」的問題，但為什麼需要付的小費不斷的提高？小費專家法利（Thomas Farley）指出，有兩項因素持續在近年推高小費的標準，第一是疫情。

由於疫情的影響，許多民眾待在家裡，透過外帶或外送服務取得生活必需品。而在當時疫情的環境因素下，絕大多數美國民眾都願意給外送員更多的小費，平均給出的小費水準很可能超過30％。而如今雖然進入後疫情時代，但許多餐館或服務生，仍然期待拿到相同水準的小費。

第二是許多自助點餐服務的應用，消費者透過平板電腦或是在自動櫃檯點餐機點餐，這些設備往往會自動跳出一個小費建議，而系統建議的小費數字往往比一般更高。雖然只是建議，但根據調查顯示，消費者看到建議小費的數字比自己心中的小費數字高，通常都會認為自己要付出更多小費，如此一來也造成小費越給越高。

法利指出，他觀察到的一種奇妙的心理預期就是，隨著時間過去，大家似乎都同意小費應該越來越高。那麼這個無限往上提高的小費，到底會高到哪個數字，才開始會有消費者覺得沒辦法接受？小費應該要有上限嗎？法利最後做出結論，他認為在可見的未來，美國的平均小費還是會持續上漲，但在最終，會達到一個天花板。只是這個天花板會是多少，法利直言「我也不知道」。

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