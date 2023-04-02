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高雄三場演唱會狂吸近20萬人　高市府拚1小時完運

▲連假第一天，高雄迎來五月天、天后張惠妹、大港開唱三場大型演出，估計吸引近20萬人齊聚高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲連假第一天，高雄迎來五月天、天后張惠妹、大港開唱三場大型演出，估計吸引近20萬人齊聚高雄。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

四月的第一天，連假開始，高雄又迎來演唱會三場齊發，由天團五月天、天后張惠妹、大港開唱，分別在世運主場館、高雄巨蛋、駁二藝文特區及高雄流行音樂中心盛大登場，吸引近20萬人齊聚高雄，高市府共調度兩千名幕後英雄，最多人的世運主場館也在67分鐘散場完成，市長陳其邁非常感謝民眾配合。

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近20萬人潮襲來，堪稱交通疏運大魔王關卡，高市府交通局、捷運局與高雄捷運公司繃緊神經，為了順利完成演唱會疏運任務，啟動捷運、輕軌班次加密，世運及巨蛋場，以捷運搭配接駁車，雙管齊下，並協調台鐵、高鐵加開班車等配套措施，有效提高疏運量能。

經統計，五月天演唱會散場時間約67分鐘、張惠妹演唱會約30分鐘、大港開唱演唱會約60分鐘，三場演唱會共完成輸運達近20萬人；高雄捷運公司則表示，昨日搭乘捷運從R17世運站、R14巨蛋站、O2鹽埕埔站往返演唱會場的人數預估全日超過10萬人次。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約八千人次。五月天世運場、阿妹巨蛋場演唱一結束，立即啟動世運站、巨蛋站散場人潮疏運，除加密班次，並加派捷運空車疏運，維持散場動線順暢，捷運橘線、輕軌也配合大港開唱加密班距，讓歌迷們皆能順利搭乘捷運。

交通局指出，昨日三場演唱會總人數近20萬人，是高雄擁有世運、巨蛋、駁二特區以來最盛大的藝文活動日，除捷運以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為24.9萬人外，世運、巨蛋演唱會散場時更加派共50輛接駁車投入疏運。演唱會整體疏運狀況良好，三場演唱會均能在67分鐘內順利完成疏運，其中世運主場館共疏運7.1萬人、巨蛋共疏運4.1萬人、大港共疏運7.9萬人，感謝民眾配合交通宣導及疏運措施，讓高雄通過演唱會活動的壓力測試、展現觀光硬實力。

高雄市政府指出，此次交通局工作人員加上接駁車司機就投入近120人，高捷公司則投入共200人，警察局部分也調派左營、楠梓、鼓山、鹽埕四個分局的警力，加上捷運警察、交通大隊、保安大隊，市刑大共600警力，維護歌迷朋友們的安全；為維持環境整潔，環保局則出動650人、百輛清潔車輛，加強維護活動場域周邊環境，並於最短時間內恢復乾淨市容整潔。

在這演唱會大爆發的超級星期六，逛街吃美食也絕不能錯過，高市府經發局動員將近200名人力發放「商圈夜市優惠券」，特別針對左營高鐵、美麗島、巨蛋等鄰近交通樞紐及飯店、夜市商圈，共十二個重點捷運站設置發放點；150名文化局和高雄流行音樂中心同仁，則扮演著協調各單位間的重要角色，讓歌迷與連假期間造訪高雄的民眾，一同享受高雄、音樂的魅力。

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