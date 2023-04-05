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顧攤、叫賣接地氣！莊瑞雄的多重宇宙圈粉鄉親

▲有別於一般民代走訪基層握手寒暄，莊瑞雄喜歡親自體驗，藉此拉近與鄉親的距離，結交好友。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲有別於一般民代走訪基層握手寒暄，莊瑞雄喜歡親自體驗，藉此拉近與鄉親的距離，結交好友。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

民代接地氣走訪基層是平常不過之事，但有別於其他政治人物握手寒暄，民進黨立委莊瑞雄總會多花一些時間親自體驗，陪同黨內同志去市場掃街拜票時，在一旁默默地捲起衣袖幫店家顧店，煮麵、炸臭豆腐、擀麵皮包餃子到叫賣，技巧熟練，樣樣都難不倒他，每個攤位都能看到他的身影，讓支持者打趣稱是「莊瑞雄的多重宇宙」。莊瑞雄表示，他能藉此知道各產業狀況，對於物價波動也是瞭若指掌，不單單只是一張照片，更重要的是拉近與鄉親之間距離。

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▲莊瑞雄替攤商顧店畫面毫無違和感，讓支持者打趣稱是「多重宇宙」。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲莊瑞雄替攤商顧店畫面毫無違和感，讓支持者打趣稱是「多重宇宙」。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
農村出生的莊瑞雄從求學時代開始便半工半讀，他說，自己做過的事情可多了，包括送報跟叫賣可以謀生賺錢的工作都做過，而身為民意代表，都有機會到菜市場與攤商，很多人喜歡吃東西，他則是喜歡煮東西給別人吃。

▲莊瑞雄喜歡捲起衣袖親自體驗，藉此拉近與鄉親的距離。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲莊瑞雄喜歡捲起衣袖親自體驗，藉此拉近與鄉親的距離。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
每每陪同黨內同志去市場掃街拜票，莊瑞雄習慣捲起衣袖替攤商顧店，煮麵、炸臭豆腐、叫賣甚至擀麵皮餃子都難不倒他，宛如是攤商老闆，支持者打趣稱是「莊瑞雄的多重宇宙」。看似一幕幕有趣的畫面，都是莊瑞雄別有用心的「攤商政治學」。

▲莊瑞雄表示求學期間半工半讀，派報與叫賣等各式各樣工作都曾做過。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲莊瑞雄表示求學期間半工半讀，派報與叫賣等各式各樣工作都曾做過。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
莊瑞雄說，在這過程中向對方拜師變成好朋友，效應會傳開也變成地方茶餘飯後的話題，自己回去之後則發個臉書，這樣子的互動鄉親們都非常喜歡，不敢說是在「圈粉」，但透過這些動作接地氣，拉近與鄉親們的距離，朋友也越交越多，另親自體驗魚蝦撒網塭捕撈或替蛋農撿雞蛋，也讓他對農漁產品價格、蛋價都能瞭若指掌。

▲莊瑞雄的「攤商政治學」藉此拉近與鄉親的距離，同時能清楚掌握民生用品物價頗動。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲莊瑞雄的「攤商政治學」藉此拉近與鄉親的距離，同時能清楚掌握民生用品物價頗動。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
莊瑞雄說，與大家互動不是為了那一張張照片，一來跟鄉親互動對深耕基層很有幫助，二來與大家拉近距離，且能夠知道各個產業的現況，未來還能夠主動伸出援手，像是政府協助農漁民措施甚至是修法，很多都是自己在基層的觀察後開始發動，到地方不是走一走、揮揮手，背後大有學問。

▲莊瑞陪同黨內同志掃街拜票，總會出現替攤商顧店的有趣畫面。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲莊瑞陪同黨內同志掃街拜票，總會出現替攤商顧店的有趣畫面。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

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