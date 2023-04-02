《黑暗》林智妍、李到晛熱戀！1月前早有端倪 爆料文曝
《黑暗榮耀》上架後，劇中演員幾乎全數爆紅，其中主要角色林智妍與李到晛兩人熱戀ING，被《Dispatch》貼出約會照爆料，李到晛隨後也大方認愛，讓不少劇迷感到又驚又喜！然而特別的是，其實兩人交往的事情，在網路上一個月前就有人「預告」，不過當時大家並不以為意，如今消息曝光，許多人才發現女主角就是「林智妍」。
記者張嘉哲/綜合報導
事實上，在李到晛、林智妍交往訊息被D社公開之前，在3月11日就有網友用拼音的模式，在韓網論壇寫下「ㄌㄓㄧㄌㄉㄒ聽說在交往」，當時候就有網友瘋猜「ㄌㄉㄒ」就是李到晛，僅有少數網友猜出與李到晛近日因一起出演《黑暗榮耀》而關係密切的林智妍。由於該消息只是網友的討論，不少人認為消息可信度很低，紛紛表示「這應該是假的爆料吧？」
沒想到D社在1日愚人節爆出兩人戀愛的消息，而且兩人至少是從去年12月15日就已經在交往，讓不少網友又回到該則預告文表示「這位爆料者應該是工作人員吧ㄎㄎ」、「當初還不太相信的，沒想到是真的」、「大發！這個消息太厲害了」。
而根據D社貼出的約會照中，兩人從去年12月就互動非常密切，林智妍還到李到晛家看雪景，並且在引擎蓋上堆了雪人拍照，隔天早上李到晛還貼心幫林智妍買咖啡，隨後又一起過白色情人節等等超甜蜜行為都被公開，讓劇迷直接被融化。而李到晛與林智妍面對爆料，透過經紀公司正式認愛表示「希望大家以溫暖的視線關注，謝謝。」