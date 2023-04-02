執政100天／面對市政挑戰　蔣萬安：提出解方絕不迴避

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蔣萬安更以內政部提供的數據為例，若北市發生規模6.2的地震，會有逾4,000棟建築物倒塌，這是無法承受之重，因此北市府在今（2023）年3月7日公布了都更5箭的五大行動方案（降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦），來提升整體都更的速度，也增進民眾參與都更的意願。
針對CNN報導台灣的交通問題惡名昭彰，蔣萬安以自身經驗坦言，過去交通與道路建設的規劃是以車為核心，但現今則是以「人」為核心思維，北市府進行了拓寬人行道、縮減車道間距，並規劃機車彎以撤除人行道機車停車位，也透過號誌、標誌及特定時段禁止汽車進入來規畫通學巷，持續完善人本交通。
關於提升搭乘交通工具的意願，蔣萬安表示，基北北桃有近千萬的人口，每一天通勤、通學的交通流動人口就有135萬人，因此，透過鼓勵搭乘大眾運輸工具，能避免大量車輛進入北市，所可能造成的交通雍塞、事故發生，更造成大量的碳排放，也包含了使用私人運具的負擔，因此，他認為基北北桃共同推出的1200月票對民眾而言是有利的，並且最快7月就可以正式實施上路。
至於有許多民眾擔心若YouBike恢復前30分鐘免費，可能造成無車可借、無柱可還的問題。蔣萬安表示，已經請交通局與資訊局大數據中心合作，分析整體服務量能，優化整體調度量能，這些北市府都有相關的配套因應。
而內科交通也是很多人認為無解的問題，蔣萬安強調，只要迴避問題就無法解決，針對內科交通的部分，短期方案先以路口淨空、增加見警率，減少車輛在路口打結，另外，在尖峰時段增加捷運文湖線的班次，也延長增班時段，平均可以增加1,000人次載運量；中期的方案，則透過設置智慧號誌以及交通工程改善來進行；有關長期方案，則以興建更完整的捷運路網，緩解內科交通龐大的壓力。
有許多民眾關心捷運環狀線的進度，蔣萬安表示，環狀一期工程已經完工，雖然南環段過去流標四次，但在北市府努力下，終於今年3月16日完成決標，東環段也順利通過中央核定，預計最快可以在2年內動工。
現今台灣面對的兩大國安難題，分別是高齡化及少子化，蔣萬安表示有很多年輕朋友向他提到，很想要組成小家庭以及生兒育女，但考量養育的沉重負擔，就讓他們卻步，而北市府也理解年輕朋友的想法，提出生育獎勵，第一胎從2萬元翻倍為4萬元，第二胎則是4.5萬，第三胎則是5萬；另外在教育問題上，北市除了增設許多公托、公幼，也提供準公共托育的家長1,000元補助，並提升師生照顧比，另外，如有兩位6歲以下的孩子，社宅不但會增加中籤率，更有其他優先類別，讓年輕爸媽可以安心養育。
減輕年輕人的負擔，從照顧好長輩著手也非常重要。蔣萬安表示，北市是六都首先進入超高齡化的城市，因此，在長照的部分，除了增加長照病床，也透過補助還無法進行更新的老舊建物加裝電梯；此外，蔣萬安也推出樂齡進修券，讓長輩可以至社會大學進修，蔣萬安認為讓長輩盡量走出來，都是北市照顧長輩最實際的行動，
對於民眾關心的大巨蛋，究竟什麼時候可以完工，讓球迷可以在場內大聲加油？蔣萬安表示，為了年底達成這個目標，北市府非常積極地跟中央、遠雄溝通，他強調自己就是來解決問題，不是要來吵架，目前大巨蛋除了進行排煙測試，確保各項設施都符合法規規定，雖然棒球賽很重要，但是安全性更是他所關心的。
針對過去剛上任時碰到的社宅居民的居住問題，蔣萬安表示，北市府推出第三方驗屋機制，確保一切都符合規定，並且提供一個月鑑賞期，若期間內不滿意可以退租，這就是服務型的政府，所應該要提供的最好服務。
對於上任屆滿100天，有沒有什麼話想對市民朋友分享？蔣萬安說，上任至今，感受到市政千頭萬緒，面對各項爭議與挑戰，他始終秉持不迴避、面對問題並解決問題，永遠都以市民為最優先考量，打造更美好的台北，市府團隊會更努力為市民服務。