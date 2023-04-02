高雄人都認識他！「陳財佑」近況照曝光：歲月是把殺豬刀
相信大家自己在自己所住的縣市中，一定會有一些所謂的「都市傳奇人物」，一講出名號在地人都能馬上理解。其中在高雄一位名叫「陳財佑」的傳奇人物，被高雄人稱為是「抓漏達人」，當年廣告看板以及宣傳車上總是掛著年輕讀書時的照片，而如今已經62歲，近日前桃園市議員王浩宇貼出他的本尊照，引起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
出生於1961年的陳財佑，畢業於正修工專（現正修科大），在1991年成立「陳財佑治漏技研」公司，當年他以自己五專讀書時的黑白畢業照當作廣告，廣貼在街頭的看板上，甚至宣傳車上的周圍也都還是那張照片，高雄人可以說是沒有人沒看過「陳財佑」的該張畢業黑白照，相當有名。
去年10月的時候，為了加強18歲公民權的宣傳力道，陳其邁競選團隊以高雄超知名「傳說人物」抓漏達人陳財佑，作為廣告看板設計的參考範例，陳其邁拿出雄中時期的大頭照，訴求「與你一起抓漏掉的青春」，力挺18歲公民權修憲複決投票，讓不少高雄民眾都笑了出來。
而如今，陳財佑已經是一位62歲的伯伯，自己的公司已經慢慢的交接給二代扶持，自己則是以師傅的身分進行教導，近日桃園市前議員王浩宇就在臉書貼出陳財佑近況照，不少網友紛紛回應「歲月真的是把殺豬刀」、「果然歲月不饒人啊！但高雄人真的都認識他」、「真的一看就知道是陳財佑XD」、「抓漏超人！高雄人都認識他」、「迷因南霸天就是他啦！」