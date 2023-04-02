被玩壞！Midjourney AI 繪圖取消免費使用　每月要300元

AI議題在科技圈發燒，其中在AI製圖平台Midjourney不用有繪畫底子，僅需下達指令就能產出一幅幅大作，原本開放給所有人免費使用，但近日卻宣布不再提供免費服務，用戶需要付費訂閱才能使用，費用為每月10美金，約306元台幣才能繼續使用。實際進入Midjourney平台試圖下指令要生成圖片，系統已經顯示「因為需求量大，無法提供免費試用，請訂閱或明天再試。」外媒報導指出， Midjourney 懷疑有大量來自中國的註冊帳戶正在濫用免費 AI 生成服務，導致系統無法負荷影響付費用戶權益，因此取消免費試用。
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AI 發展神速，AI 製圖更是到了以假亂真的程度，增加辨識的困難，甚至可能會引發誤解。其中最熱門的AI 繪圖平台就是 Midjourney，日前宣布從即日起不再提供免費試用服務。據 TheVerge報導，Midjourney 總裁兼創辦人 David Holz表示有大量的人不斷使用即棄帳戶（throwaway accounts）來生成免費圖片， 懷疑源頭是來自中國的教學影片引來大量用戶而癱瘓伺服器，也因此影響付費用戶權益，便決定停止免費試用。
實際在Midjourney平台上輸入「/imagine」並下達需求的關鍵字，系統僅出現無法提供免費試用，需要訂閱或是明天再試（Due to extreme demand we can't provide a free trial right now. Please /subscribe or try again tomorrow）。已經不像之前可以快速產製圖片。目前訂閱的收費方式有月繳或是年繳，基本方案，年繳平均單月8美金，約240元台幣，如果只想要偶爾體驗，單月訂閱費用為10美金，約300元台幣。