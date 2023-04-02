憂費芯大戰傷國民黨形象　李德維：沒看過初選打成這樣

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對此，李德維在臉書發文痛批徐巧芯，到菜市場堵黨內初選對手，並質疑向黨內同志嗆聲，下手還越來越重，有這樣的必要性？不需要嫌棄、攻擊同志。徐巧芯則不甘示弱在下方留言反擊，他被推擠費鴻泰完全不顧他直接往前走，完全沒有問跌倒在地上的他還好嗎，請問這樣有風度？
李德維今下午受訪強調，大家都很憂心，國民黨應該要團結，的確沒看過黨內初選打成這樣。他認為，黨內初選應是要去說自己的好，而不需引發相關衝突或議題，這並非是正道。
針對徐巧芯澄清是見面不是堵，李德維直言，不要騙外面群眾，讓電視機沒拍到的東西，就好像沒發生一樣，做人應該要誠實且堂堂正正。他也質疑，需要到菜市場堵人？沒看過國民黨內發生這種事情，若沒影響到國民黨整體形象及總統、立委部分，他也不太會講那麼多，但大家心知肚明，要是沒影響也許是他判斷錯誤，但要是有影響到，則希望影響的人，想想作為國民黨的一份子，從政同志應替國民黨加分而非減分。
李德維還說，若沒有對國民黨造成傷害，他也不會站出來，「因為我也不是這麼無聊的人」，現在他的臉書很多人在咒罵他，但既然講了也不會怕，所謂網軍與側翼要來臉書修理他，「我覺得歡迎你們來，我說實話做實事，我們希望國民黨好。」
媒體追問，徐巧芯提到在他跌倒時，費鴻泰都沒有去關心。李德維說，過去基隆市長謝國樑選舉時，也曾發生類似狀況，當時講法是指有阿嬤跌倒，謝國樑沒有同情心；但從另一角度來看，謝當時根本沒看到，單方面指控需要更多證據。