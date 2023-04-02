當選總統將到立院備詢　柯文哲自詡：唯一解藍綠對立人選

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根據貼文，柯文哲於節目中提到賴清德目前雖然民調最高，但算是在落選邊緣，一直維持在3成8至4成的支持率，雖下不來，也上不去，一不小心就會落選。而侯友宜民調一直往下掉，即使將來獲得提名，可能出現「短暫提名行情」，但兼職新北市長是硬傷，未來新北市政一有瑕疵（比如今年暑假若有風災），帳都要算到侯友宜的頭上。
柯文哲表示，台灣最大的問題是「藍綠對立」，他自認自己是唯一可以解決這個難題的人。他舉2017年世大運，自己堅持讓總統蔡英文上台致詞，以至於大陸隊拒絕出席開閉幕，只參加個人項目比賽為例，表示當時比賽仍順利進行，因此自己最能化解藍綠問題。
他並反問民進黨，2014年時要他『推倒藍綠高牆』，而當選市長後走中間路線，卻被怪「不夠綠」，讓他質疑不是說好要推倒藍綠嗎？批評只是用口號騙票。
而針對兩岸問題，柯文哲打算召開「兩岸國是會議」，聽取台灣各種不同的意見，尋求台灣最大公約數。他說自己在台北市長任內，辦了八次雙城論壇，他的兩岸論述為「五個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解。簡單的說，對話比對抗好，友善比仇恨好。
柯文哲矢言，自己當選總統後會到立院備詢，接受國會監督，並恢復閣揆國會同意權（修憲之前可請立院先做假投票）， 新的行政團隊，將會是跨黨派的聯合政府，並大量晉用優秀的事務官擔任部會首長，建立「專業文官制度」。關於這點，他在北市長任內已經實際執行，他有信心，可以跨越藍綠。
立院不分區部分柯文哲有信心至少8席以上，他並認為八席只是「低標」，會努力拿更多席次。
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