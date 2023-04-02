他傳「1表情符號」代表18禁！女生一看嚇傻：不敢再用了
現在許多人聊天一定都要搭配「顏文字」或者「emoji」，不僅能讓文字看起來更生動，還能表達自己當下的喜怒哀樂。然而近日就有網友分享一位女性朋友傳了一個符號給他，但他認為那個表情是男生想暗示「有關男歡女愛」部分才會使用，好奇女生使用的話是什麼意思，貼文引爆熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「跟一位女生朋友抱怨當天晚上發生的鳥事，聊到一半她就突然PO我跟她的合照，重點是那個emoji，因爲我平常跟男生朋友會互相分享一些成人的東西，都會用這個表示『很色情』，那一般女生用這個是表示什麼啊？」只見該表情符號，是一個臉漲紅吐舌頭又冒冷汗的「emoji」。
貼文一出，不少女生全部崩潰「這是色色的意思？」、「好可怕以後不敢亂用了，原來男生會亂想」、「這不是比喻很辣或者很厲害的意思嗎？」、「男生怎麼又自有一套解說啊.....不敢用這個符號了」、「我每一次都會亂加....下次不敢用了」、「原來這個符號男生是色色的意思，終身禁用」、「我都用在講幹話欸.....乾以後不敢亂用了」。
而不少女生在得知男生對這個emoji的解釋後，紛紛趕到傻眼，也分享自己的用法「通常應該是指很辣，或者男生很帥在用啊，跟色色有啥關係」、「我都是用在例如，這個太辣了吧！或者這男生好帥使用啊」、「這個人真的好瘋的反諷手法也會加入這種符號啊」、「我是開玩笑的時候亂按欸，真的沒有任何意思，請男生不要再誤會」。