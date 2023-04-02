李到晛熱戀林智妍！宋慧喬見「1曖昧互動」表情不藏了
韓國人氣夯劇《黑暗榮耀》的男主角李到晛與飾演惡霸「朴涎鎮」的演員林智妍，昨（1）日大方認愛，讓影迷們又驚又喜，結果就有粉絲特別翻到去年12月時的記者會畫面，宋慧喬一看到小倆口的互動後就露出逗趣又可愛的表情，似乎早就知道實情，讓許多網友笑到不行。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉，該段畫面為《黑暗榮耀》開播前，主角群們一同現身發布記者會的片段，可以看到當時作為男女主角的宋慧喬、李到晛就站在正中間，而林智妍則以一身露肩禮服站在李到晛左手邊，而到了拍照環節時，李到晛非常貼心，示意林智妍靠過來往中間站。
結果這樣的小舉動，正巧被宋慧喬抓到，眼神和表情不自覺露出笑容，似乎早就知道小倆口的事情。畫面隨即引發網友激烈討論，「李到晛、林智妍才是主角哈哈」、「李到晛你要專心工作啦」、「另一個復仇的目標出現了」、「喬妹也太可愛，還是很美。」
據《Dispatch》報導，李到晛與林智妍倆人早在去年12月開始就低調交往，陸續被拍到約會照片，在今年1月的《黑暗榮耀》幕後討論會上，2人還公然調情過，李到晛偷偷模仿林智妍說「加油」的畫面，也同樣掀起廣大熱議，粉絲也獻上滿滿的祝福。