台灣電競好強！《拳皇XV》國際賽大豐收 前5名就包辦3席
台灣電競賽事又傳捷報！近日在日本舉行的格鬥遊戲大會「EVO Japan 2023」中，台灣選手曾家鎮（ZJZ）、林家弘（ET）以及徐崇益（Dirty1m）於《拳皇XV》項目中，包辦前5名的3個席次，其中ZJZ更是在冠軍戰中，與中國超高實力選手XiaoHai對戰時展現極大的韌性，雖然仍敗下陣來，但無疑是值得讚賞的「台灣之光」。
記者張志浩/綜合報導
在本屆EVO Japan 2023的《KOF XV》項目中，台灣玩家表現優異，ZJZ、ET和Dirty1m一路過關斬將，分別抱回亞軍和第五名的殊榮，其中，曾獲得EVO 2022冠軍的ZJZ就以8戰全勝的成績挺進勝部，雖然勝部決賽中，輸給中國選手曾卓君（XiaoHai），但重新振作挺進冠亞賽的他，得以再次挑戰XiaoHai，不過仍可以以0:3落敗。
而ET及Dirty1m則是在八強階段由敗部組開始力爭上游，但兩人遺憾在敗部的四分之一決賽落敗，以「並列第5名」結束EVO Japan 2023的旅程，據了解，EVO Japan 2023的《KOF XV》項目約有來自全球共800名選手參賽，而冠軍XiaoHai除了拿下 100 萬日元獎金、獎盃、獎品以外，還獲得包括贊助商貼心贈送的1年份眼藥水，在玩遊戲之餘也好好靈魂之窗。