孫藝真曬育兒日常！每天早上必做「這事」 罕吐當媽憂慮
南韓女星孫藝真與玄彬因拍攝影劇《愛的迫降》結緣，並在2022年3月31日結婚，日前還特別貼出小倆口「隱藏版婚紗照」來慶祝1周年紀念日。今（2）日孫藝真再度PO文罕見分享育兒日常，字句中也透露出為人母親的辛苦與擔憂。
記者詹鎰睿/綜合報導
由於韓國近期正值春天季節，各地都開滿櫻花，民眾每天都會特別出來走走賞櫻，孫藝真也不例外，今日就在IG上曬出櫻花照片並提到，春天的早上都要先確認一下外面的霧霾指數，已經成為她每天的日常，「但春天還是春天，希望大家每一天都要像櫻花一樣綻放盛開。」
這也是孫藝真生下兒子後首次發文，也意外勾起網友的好奇，紛紛留言「有帶兒子去看櫻花了嗎？」、「好想巧遇孫藝真一家三口喔」、「祝孫藝真媽媽星期天愉快」，也有人特別關心提醒孫藝真，如果霧霾太嚴重，要記得外出戴口罩。
據了解，孫藝真結婚後就專心經營家庭、照顧孩子，玄彬則是不斷忙著電影宣傳與演藝工作，但他都會排出時間陪陪家人，享受天倫之樂。日前孫藝真還公開從未亮相的隱藏版婚紗照，只見兩人手牽著手坐在椅子上，轉過身對著鏡頭幸福燦笑，並寫下：「1st anniversary（一週年）。」以及兩顆白色愛心，讓粉絲們興奮不已。