高雄乾旱農損！茶樹現金救助 高市府：4/10前受理申報
高雄地區今年2-3月降雨量極低，導致高雄茶樹新芽減少影響春茶採收，經市府爭取茶樹農產業天然災害現金救助及低利貸款，中央公告六龜、茂林、美濃、桃源及那瑪夏等行政區自4月1日起至4月10日止受理農民申報，假日不休息。
Newtalk新聞
高雄市茶樹種植面積約123公頃，集中在六龜、桃源、那瑪夏等山區，經持續乾旱使茶樹出現枯枝及新芽數減少等現象，受災逾2成。經公所通報災損，市府農業局於3月25日確認高市茶災損情形已達現金救助門檻，遂向農委會爭取茶樹每公頃5.5萬元的現金救助及低利貸款。
高市農業局長張清榮提醒農友，請全市種植茶樹且受災損失達2成以上之農友，務必於4月10日前(假日照常受理申請)，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。對於其他作物，農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。
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