坂本龍一直腸癌逝！曾為末代皇帝譜曲 醫籲3症狀快就醫
以《末代皇帝》配樂拿下奧斯卡獎的日本音樂大師坂本龍一，於3月28日在東京一家醫院病逝，享壽71歲。生前罹患2癌的坂本龍一，在2014年罹患咽喉癌後，2020年又被診斷出確診直腸癌，隔年順利完成手術後，過著「與癌共生」的日子，不過仍不敵癌細胞轉移，擴散到肺部，年初已是癌症四期，最後還是不敵病魔離世。而已故藝人余苑綺也是直腸癌逝，大腸直腸癌已連續14年高居國內癌症發生人數第一位，由於初期症狀不明顯，不少病患發現時已是晚期，醫師提醒務必注意「3症狀」提高警覺。
記者黃韻文/綜合報導
大腸直腸癌高居台灣癌症之首，根據衛福部統計，2019年共17302人罹患大腸直腸癌，換算下來每天有47人確診。台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師提醒，大腸直腸癌大多從息肉開始，癌化時間很長，但初期症狀不明顯，等到有嚴重症狀才就醫時，都已是晚期，最簡單的自我檢查方法就是觀察大便習慣，如果出現「大便頻率突然改變」、「解便變困難」、「擦拭出血」3症狀，務必儘早做糞便潛血檢查或大腸鏡檢查。
台大醫院腫瘤內科主治醫師梁逸歆過去接受《NOWnews》採訪指出，釀成大腸直腸癌的主因，大致分為先天和後天兩種，先天就是家族病史，平時應定期做篩檢預防；後天大多是飲食和生活習慣，若平時喜愛吃高油脂、攝取過多紅肉，食物中欠缺纖維素，或沒有定期運動的習慣，罹患大腸直腸癌的機率就會提高。
台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師補充，實務上常看到30歲至40歲的年輕患者，已有大腸息肉或大腸癌出現。由於大腸直腸癌大部分都是由息肉慢慢演變而來，初期幾乎沒有症狀，有家族病史的民眾，應該提早到30多歲就要定期進行糞便潛血檢查，若出現潛血陽性，應立即安排大腸鏡近一步確認，有息肉就要快點處理。
賴基銘強調，大腸直腸癌病人有2成與遺傳、基因有關，其餘8成則是和生活習慣、肥胖有關聯，最簡單的預防方法就是「吃得越粗糙越好」，多攝取高纖維的蔬果，減少精緻、高熱量飲食，並保持運動習慣，減少肥胖，加上定期追蹤檢查，就能避免大腸癌上身。