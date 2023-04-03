美秀集團結束大港開唱！深夜突拋震撼彈：修齊將暫停演出
台灣獨立樂團「美秀集團」經常現身各大音樂祭，其代表作〈捲菸〉更是在YouTube創下高達千萬的點閱率，昨（2）日美秀集團才現身高雄駁二藝術特區「2023大港開唱」，也與李心潔默契對唱，豈料演出結束後，美秀集團突然在臉書發出聲明，表示成員修齊即刻起會暫停所有演出活動和露面通告，讓粉絲們相當錯愕。
記者郭佩蓉/綜合報導
由主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文組成的美秀集團，昨日在臉書拋出震撼彈，表示：「今天是修齊28歲的第一天，在又一場精彩演出的餘韻中，帶著既慎重又坦然的心情，美秀集團想和大家說，修齊即刻起會暫停所有演出活動和露面通告。」聲明也提到，修齊這一年多來為身心症狀所擾，「在本人因相關所學而能及早產生的病識感與就醫後的判斷下，和團隊提出留職停薪的休養規劃。團員們與經紀人都理解修齊提出這個想法有多煎熬，在經由團隊內部良好溝通與充分討論後，美秀集團全體即使艱難也還是做出這個決定。」
美秀集團說：「創作是一件從無到有再從有到無的瘋狂事，然後創作者投入一個匯聚瘋狂的產業。創作出一首又一首的歌曲、完成了一場又一場的演出，在巨大的滿足與狂喜如同潮汐來去之間，時不時瞥見內心一隅黏糊糊的黑暗，那股力量有時會推你登峰、有時會讓你跌落，而可能有些時候，會淹沒你。」
美秀集團坦言：「在那麼多那麼好的音樂人離開我們之後，還是不那麼明白：與生俱來的才華是否同時是祝福也是詛咒？又或者這一切都是在十字路口與惡魔的交換？但現在我們知道的是，我們希望為這個現象帶來一點改變，一個新的可能性，於是修齊會先停止一切公開露面的演出和通告。」最後，他們也表示：「昨日種種譬如昨日死，27 俱樂部就讓它是耽溺華美的搖滾傳說、今日種種譬如今日生，修齊是轉化成另一種身份的賽博台客；而不管是過去現在未來，他都是美秀集團的一份子。說好的，美秀集團會繼續一起向前。」