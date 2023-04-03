世界冠軍！台選手「石油王」捧《快打旋風V》國際賽金盃
電競賽事又傳捷報！台灣清明連假期間，格鬥遊戲大會「EVO Japan 2023」也在日本如火如荼的進行，繼前幾日《拳皇XV》項目中，台灣選手包辦前5名的3席，昨（2）日《快打旋風V》的冠軍賽中，來自台灣的林立偉「五股石油王Oil King」以直落三擊敗日本選手Nemo，拿下世界冠軍的頭銜，台灣粉絲也紛紛大讚「太神啦」、「實至名歸，世界又看見台灣了。」
記者張志浩/綜合報導
本次《快打旋風V》項目共有來自世界各地的1797名好手參與，五股石油王在96強階段，面對日本選手Machabo時吞敗，8強階段也只能從敗部啟程，不過五股石油王當時部沒有氣餒，還在臉書發文表示「明天繼續戰，來幾個殺幾個」，展示必勝決心。
昨日決賽五股石油王沒有讓台灣粉絲失望，一路上狂秀操作，在敗部組大顯神威殺入決賽，敗部決賽時再次碰上Machabo，五股石油王這次成功跨過高牆，以3:1的比數擊敗Machabo，挺進最後總決賽；冠軍戰中，面對日本選手Nemo，手感火燙的五股石油王幾乎沒給對手任何機會，最後以連續2次的3:0比數完封對手，捧起《快打旋風V》冠軍獎盃。
拿下冠軍後，五股石油王也切換為英語模式致詞，除了感謝與他一起遠赴日本比賽的老婆外，也提及《快打旋風V》在「EVO Japan 2023」可以算是最後一場國際大賽，他與選手都會期待並關注《快打旋風VI》的未來。