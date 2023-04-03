今日廣場》沈明正／甩開負面影響！黃偉哲好感度大躍進

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從六都整體比較上，台南表現不差，黃偉哲施政滿意度排行六都第二。根據調查，台南市民對於消防公安、醫療衛生、教育、交通均較肯定，這幾項的滿意度為六都第一。但在警政表現低於其他五都，幸福感也排行倒數，這些項目在施政上有待改進。
從選前至今，台南在媒體上受到許多政治負面攻擊，尤其是八八槍擊案造成的渲染最大，連帶影響城市光榮感，媒體一再把台南與黑金畫上等號，難免影響外界觀感。雖然由最近檢調偵辦所聲押的嫌犯顯示該案是由藍營背景的宮廟主委主導，槍擊案的背後極可能與選舉操作有關，但城市形象已因幾個月來媒體鋪天蓋地報導受損，市民期待警政上能有更多作為。
但負面新聞對於其他市政的影響似乎不大，例如台南在消防公安與教育的滿意度，均大幅領先其他直轄市，例如台南消防隊近年增購12導程心電圖系統與無人機等設備，確實有效改善救災救護品質。另外，台南提升平價幼兒園的比例將近9成，家長不再需要搶排公幼，可能也帶動教育滿意度的提升。
此外，台南過去受限於南北發展不均，在經濟與交通的滿意度調查均為弱項。近年來隨著南科與高鐵沙崙特定區發展，帶動周邊聯外道路的興建，也帶來半導體與資安產業的投資，使民眾對於經濟與交通的好轉有正向感受。在本次調查中，經濟僅次於高雄，交通則成為六都第一，可能也跟台南最近推動公車電動化，以及更新公共自行車系統有關。
在居住品質與市容環境上，台南也略勝台北，取得六都第二的滿意度，可能與近年從零到有、大量興建特色公園有關。但在觀光上為六都第二，且快被台中追上，可見台南仍需持續創造觀光話題，並完善基礎建設。不過台南近來力推特色觀光，像是不久前甫落幕的國際蘭展，在植物愛好者間引起高度討論，成功帶動一波「植物觀光潮」，這類特色旅遊路線或可作為台南接下來觀光發展的重點項目。
明年是台南進入世界貿易舞台的400年紀念，包括台灣燈會等重大活動也會於明年登場，若能充分利用此一機會，今年起陸續推出系列活動推廣台南，相信能有效提升黃偉哲的好感度，並且深化台南市民的城市光榮感。
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