BLACKPINK師弟TREASURE「表演發生火燒意外」！影片曝光
南韓人氣女團BLACKPINK上月18、19日於高雄國家體育場舉辦為期兩天的「BORN PINK」世界巡迴演唱會，吸引約9萬人朝聖，顯見其魅力不容小覷。不過BLACKPINK師弟、南韓YG娛樂旗下男團TREASURE成員尹材赫近日在海外巡迴演唱會上卻發生火燒意外，所幸傷勢沒有太嚴重，下台包紮後又重新返回舞台，後來也有開直播向粉絲們報平安，讓粉絲紛紛直呼：「真的太可怕了，人沒事就好」、「好危險啊。」
記者郭佩蓉/綜合報導
男團TREASURE近日舉辦演唱會，豈料本該在表演其他舞台時才會出現的火，竟然在成員尹材赫上舞台時突然噴出來害他因此受傷，從影片中可以看到，尹材赫上台的時候被火燒到，受到驚嚇還差點跌倒，所幸立刻跑到舞台中間，回頭傻眼看著機器，驚魂未定。
影片曝光後，微博網友們也紛紛驚呼：「嚇死我了」、「超級危險欸」、「要是女藝人都是穿裙子，直接燒到皮膚，真是太可怕了」、「好危險啊」；還有人將此意外歸咎於YG娛樂，透露這類意外已不是第一次發生：「YG真的連最基本的安全都保證不了，不是一次兩次了，之前權志龍solo演唱會的時候，還有升降台在預定之外的時間莫名下降，害權志龍直接摔下去腳受傷」、「這種事一而再地發生。」還好最後尹材赫平安無事，也開直播向粉絲報平安，謝謝粉絲們的關心。